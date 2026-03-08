Capturado alias ‘La Jota’, hermano y hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’: cayó en Tolima

La Policía confirmó la captura de alias ‘La Jota’, hermano y uno de los hombres de mayor confianza de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Falan, en el departamento del Tolima.

El anuncio fue hecho por el director de la Policía, el general William Rincón, quien señaló que el capturado deberá responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, alias ‘La Jota’ es una pieza clave dentro de la estructura criminal asociada a las disidencias de las Farc que delinquen bajo el mando de ‘Iván Mordisco’. Según el reporte, el criminal coordinaba homicidios selectivos contra firmantes del acuerdo de paz y habría tenido participación en el asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026.

Las autoridades también lo señalan de cumplir funciones estratégicas dentro de la organización, entre ellas el abastecimiento logístico de material de intendencia, armas y equipos tecnológicos de alta gama para fortalecer las operaciones del grupo armado ilegal.



Tras su captura, alias ‘La Jota’ fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, que definirán su situación jurídica en las próximas horas.

Desde la Policía reiteraron que continuarán las operaciones contra las estructuras criminales responsables de hechos de violencia en diferentes regiones del país. “Quien atenta contra la vida de un colombiano, atenta contra todo el país”, señaló el director de la institución al confirmar el resultado operativo.