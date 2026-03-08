En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Capturado alias ‘La Jota’, hermano y hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’: cayó en Tolima

Capturado alias ‘La Jota’, hermano y hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’: cayó en Tolima

El capturado es señalado de coordinar homicidios selectivos contra firmantes del acuerdo de paz y estaría vinculado al asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido en enero de 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad