ATENCIÓN: General William Rincón, nuevo director de la Policía Nacional

Este martes, 21 de octubre, se conoció que el general William Rincón será el nuevo director de la Policía Nacional. La información fue confirmada por la Presidencia y, ahora, iniciará el trámite para su reintegro a la institución.

El general William Rincón fue inspector general de la Policía y salió hace ocho meses en el remezón que acompañó la llegada de Triana a la dirección. Pese a ello, mantiene una imagen en sectores del alto Gobierno y de la institución. Su hoja de vida está marcada por múltiples reconocimientos y condecoraciones.



Asesinato de su hijo, Juan Felipe Rincón

Rincón también es recordado por el doloroso caso del homicidio de su hijo en extrañas circunstancias en el sur de Bogotá, un hecho que aún sigue en investigación. El hecho ocurrió en el barrio Quiroga de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Desde entonces, el CTI de la Fiscalía ha adelantado operaciones para determinar quién fue el responsable de quitarle la vida a este joven, de 21 años.

Tras revelación de videos y audios, habla el general (r), William Rincón, papá de Juan Felipe Foto: Séptimo Día

Este lunes en la mañana fue visto en el Palacio Presidencial, lo que avivó las versiones de que podría regresar a ocupar un rol más protagónico, en este caso, como el nuevo director de la institución.

Su último cargo fue el de inspector general, considerado uno de los de mayor jerarquía. El general Rincón salió de la Policía en febrero pasado tras la llegada de Triana Beltrán y durante su carrera estuvo vinculado a unidades como la Operación Agamenón, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz y el Cuerpo Élite.



A propósito del nombramiento de un nuevo director de la Policía Nacional, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los restos que enfrentará son los siguientes:

"Continuar con la misión de la Policía Nacional que está articulada con las Fuerzas Militares para los cinco retos que establecimos nosotros, es uno enfocado al control territorial y garantía de la seguridad ciudadana, dos la soberanía nacional, tres el plan democracia y el cuarto y, el quinto que soportan esos tres, que es fortalecer las capacidades y garantizar siempre la transparencia de las instituciones", mencionó el ministro.