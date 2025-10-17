Presidente Petro anuncia la salida del general Carlos Triana, director de la Policía

El presidente Gustavo Petro anunció la salida del director de la Policía, general Carlos Triana, durante la alocución presidencial que ofreció en la noche de este viernes, 17 de octubre.

“He pedido el cambio del director. Ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que debemos sobremontar profundamente”, señaló el mandatario.

El mandatario colombiano indicó que la decisión está relacionada con hechos como el atentado ocurrido en Amalfi, Antioquia, el pasado 21 de agosto, que dejó 13 policías fallecidos. “Lo he analizado (...) Daré un informe en otra oportunidad”, aseguró.

En desarrollo...