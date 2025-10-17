Presidente Petro tras policías heridos con flechas: "La Embajada EEUU se cuidó como prometí"

El presidente Gustavo Petro señaló que la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá estuvo garantizada durante los desmanes y protestas del Congreso de los Pueblos que dejaron cuatro policías heridos con flechas.

El mandatario afirmó que fue un "grupo radical" el responsable de los daños pese a que habían llegado a acuerdos para levantar los bloqueos.

Vale recordar que los uniformados fueron atacados cuando intentaban bloquear la avenida El Dorado para impedir el avance de los manifestantes hacia la sede diplomática. En videos y fotografías quedó evidenciado cómo los policías resultaron heridos en piernas, brazos y uno de ellos en la cara por estas flechas.

"La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales", escribió el presidente Petro, recordando que hace más de una semana había expresado que esta edificación no sufriría ninguna afectación por las manifestaciones propalestina, cuando se conmemoró el 7 de octubre dos años del inicio de la guerra en Medio Oriente.



Petro reacciona a violencia de Congreso de los Pueblos X: @petrogustavo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó ante los hechos de violencia contra los policías y aseguró que estos ataques con un "intento de homicidio".

"El Estado colombiano, no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado", escribió el ministro en X, al mismo tiempo que afirmó que los responsables serán capturados.

Entretanto, la Alcaldía de Bogotá denunciará ante la justicia, Defensoría y la ONU los hechos violentos reportados en la inmediaciones de la embajada. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, fue necesaria la intervención de la la fuerza pública ante el uso de artefactos incendiarios, explosivos y flechas.

“Siempre que haya violencia y destrucción, en Bogotá vamos a responder con el uso legítimo de la fuerza, como hicimos hoy”, dijo.