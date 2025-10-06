Gobierno se compromete a proteger la embajada de EEUU: Petro por marchas

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno está comprometido con garantizar la seguridad de la embajada de Estados Unidos en Colombia, lo anterior, ante las movilizaciones que se realizarán el martes en Bogotá.

“El gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EEUU pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano. Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del Gobierno de EEUU, y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución”, dijo Petro.

Es importante recordar que más temprano El Tiempo reveló que la embajada de Estados Unidos en Colombia le pidió apoyo en temas de seguridad al Gobierno colombiano, citando algunos casos en los que se han registrado hechos violentos durante manifestaciones.

Presidente Gustavo Petro. Foto: AFP

"Si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en ambas constituciones, la libertad de expresión no implica libertad para dañar o destruir propiedad. El 28 de septiembre, un grupo de aproximadamente 100 manifestantes pro-palestinos dañaron las barreras fuera de la Embajada de los Estados Unidos y lanzaron una bengala de humo dentro de la propiedad. Afortunadamente, gracias a la Policía Nacional de Colombia, no hubo heridos", se lee en el documento conocido por El Tiempo.



El ministro del interior, Armando Benedetti, también se refirió al tema en las últimas horas y aseguró que "He hablado con el ministro de defensa, con el director de la Policía y el Gobierno y el ministerio del interior se hacen responsables de la seguridad de la embajada, de la seguridad de las empresas de Estados Unidos aquí en Colombia, nos haremos responsables".