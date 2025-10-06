En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Nobel de Medicina
Venezuela - EEUU
Ataque guardias del Inpec

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno se compromete a proteger la embajada de EEUU: Petro por marchas

Gobierno se compromete a proteger la embajada de EEUU: Petro por marchas

En las últimas horas se conoció que Estados Unidos le había pedido apoyo en temas de seguridad al Gobierno colombiano

Petro y bandera de Estados Unidos de fondo.jpg
Petro y su postura con Estados Unidos //
Fotos: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno está comprometido con garantizar la seguridad de la embajada de Estados Unidos en Colombia, lo anterior, ante las movilizaciones que se realizarán el martes en Bogotá.

“El gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EEUU pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano. Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del Gobierno de EEUU, y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución”, dijo Petro.

Es importante recordar que más temprano El Tiempo reveló que la embajada de Estados Unidos en Colombia le pidió apoyo en temas de seguridad al Gobierno colombiano, citando algunos casos en los que se han registrado hechos violentos durante manifestaciones.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro.
Foto: AFP

"Si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en ambas constituciones, la libertad de expresión no implica libertad para dañar o destruir propiedad. El 28 de septiembre, un grupo de aproximadamente 100 manifestantes pro-palestinos dañaron las barreras fuera de la Embajada de los Estados Unidos y lanzaron una bengala de humo dentro de la propiedad. Afortunadamente, gracias a la Policía Nacional de Colombia, no hubo heridos", se lee en el documento conocido por El Tiempo.

El ministro del interior, Armando Benedetti, también se refirió al tema en las últimas horas y aseguró que "He hablado con el ministro de defensa, con el director de la Policía y el Gobierno y el ministerio del interior se hacen responsables de la seguridad de la embajada, de la seguridad de las empresas de Estados Unidos aquí en Colombia, nos haremos responsables".

Embajada de Estados Unidos en Colombia - visa
Hay diferentes tipos de visa para entrar a Estados Unidos
Foto: US Embassy

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gobierno nacional

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad