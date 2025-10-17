En vivo
Graban momento exacto en que intentan sacarle una flecha a policía en Bogotá

El policía resultó herido, junto con otros tres, luego de que un grupo de manifestantes los atacaran con flechas y otros objetos peligrosos en medio de protestas que intentaban llegar a la Embajada de EEUU.

Policía atacado con flecha en Bogotá
Policía atacado con flecha en Bogotá en medio de protestas
Foto: captura de video, suministrado
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

Este viernes, 17 de octubre, se registró un grave hecho en medio de las protestas, que terminaron en disturbios, en Bogotá por parte de manifestantes en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos y en la Universidad Nacional, sobre la calle 26.

La Secretaría de Gobierno detalló que desde las 3:30 de la tarde llegó un grupo de manifestantes a la Embajada, quienes tenían en su poder artefactos incendiarios, instrumentos para vandalizar la sede diplomática y hasta flechas.

Justamente, cuatro policías resultaron heridos al ser impactados con las flechas lanzadas por estas personas. Esto ocurrió cuando los uniformados intentaron bloquear el paso hacia la Embajada por la avenida El Dorado.

Ataque con flechas a policías frente a la embajada de Estados Unidos
Ataque con flechas a policías frente a la embajada de Estados Unidos.
Foto: suministrada

En uno de los videos quedó registrado el momento exacto cuando agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) fue atendido por sus compañeros, quienes intentaron sacarle una flecha que le cayó en el brazo.

Este es el video del momento exacto cuando intentan quitarle la flecha a policía en Bogotá

Según información preliminar, los policías fueron heridos en varias partes del cuerpo, entre estas la cadera, brazos y cara. Uno de ellos fue alcanzado en una pierna y se lo llevaron en una patrulla.

Ataque con flechas a policías frente a la embajada de Estados Unidos
Ataque con flechas a policías frente a la embajada de Estados Unidos
Foto: suministrada

Vandalismo a estaciones de TransMilenio

Además de los enfrentamientos, personas encapuchadas también ingresaron a la estación de TransMilenio Corferías y la vandalizaron, por lo que la Policía tuvo que interferir en la zona.

Policía herido por flecha en medio de disturbios cerca de la Embajada de EE. UU. en Bogotá
Policía herido por flecha en medio de disturbios cerca de la Embajada de EE. UU. en Bogotá
Foto: captura video

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó a la Policía actuar en la zona de la Embajada estadounidense, donde “delincuentes atacaron con artefactos incendiarios, explosivos y flechas”.

“Quiero ser claro: en Bogotá no hay espacio para la violencia. Asimismo, denunciaremos esos actos ante autoridades judiciales, Defensoría del Pueblo y ONU”, escribió el mandatario local a través de su cuenta de X.

Añadió que, siempre que se presenten hechos de violencia como estos y de destrucción, responderán con “el uso legítimo de la fuerza”.

