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Blu Radio  / Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública

Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública

Universidad Nacional.
Bogotá

Manifestaciones HOY en inmediaciones de la Universidad Nacional de Bogotá

Policía atacado con flecha en Bogotá
Bogotá

Graban momento exacto en que intentan sacarle una flecha a policía en Bogotá

Manifestaciones afectan TransMilenio
Bogotá

Colapsa la movilidad en Bogotá: TransMilenio activa desvíos y cierra estaciones en Av. El Dorado

Protestas en paro nacional en Bogotá.jpg
Bogotá

Encapuchados destruyeron semáforos y prendieron fuego durante paro en Bogotá

Manifestaciones en el Concejo de Bogotá.
Bogotá

Concejal advierte riesgos por manifestaciones en apoyo a la consulta de Petro: "Una catástrofe"

Encapuchados robaron hacha en la Universidad Nacional
Bogotá

Encapuchados se robaron hachas de los equipos contra incendios de la Universidad Nacional

Hombre agredió a motociclistas
Bogotá

Capturan a hombre que agredió a motociclistas en manifestaciones de Ricaurte, Bogotá

Manifestaciones en Bogotá este 15 de agosto.jpg
Bogotá

Fuertes manifestaciones en Bogotá: reportan problemas en varias universidades

Bloqueos en la Universidad Nacional
Bogotá

Manifestación en la Universidad Nacional en Bogotá: cerraron estación de TransMilenio

Policía dispara contra encapuchados al frente de la U. Nacional
Bogotá

Universidad Nacional confirma un herido por disparos de policía en Bogotá

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