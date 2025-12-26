En vivo
Pacífico

Violenta celebración en Cali, ocho personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas

Entre otros hechos de inseguridad ocurridos durante esta jornada, está el asalto y vandalización a un vehículo de la seccional Valle de la Cruz Roja Colombiana.

