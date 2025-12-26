Violenta celebración en Cali, ocho personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas

La celebración de Navidad y el inicio de la Feria de Cali se vieron afectados por la violencia, pues según el último reporte del observatorio de seguridad, ocho personas fueron asesinadas en la capital del Valle del Cauca durante las últimas 24 horas.

Los hechos ocurrieron en los barrios Altos de Menga, Mojica, Las Delicias, El Poblado, Tequendama, Paraíso, el barrio Obrero y el Vergel, siendo la mitad de ellos consecuencia de actos de intolerancia que desencadenaron las agresiones.

"Cuatro de estos ocho homicidios estuvieron directamente asociados con problemas de intolerancia, tres fueron perpetrados con arma blanca y uno con arma de fuego. Desde la alcaldía hemos trabajado en poner a disposición todas las rutas de atención, las casas de justicia, comisarías y las inspecciones de Policía para que estos actos de intolerancia no terminen en hechos violentos", indicó el secretario de seguridad de Cali, Jairo García.

Entre otros hechos de inseguridad ocurridos durante esta jornada, está el asalto y vandalización a un vehículo de la seccional Valle de la Cruz Roja Colombiana, ocurrido en el barrio Chiminangos, en el norte de la ciudad.



Desconocidos lanzaron piedras contra la camioneta y hurtaron varios elementos que se encontraban al interior de esta.

"El vehículo tuvo una afectación en su vidrio trasero izquierdo y alguien accedió a él hurtando algunos elementos propios del trabajo de nuestros rescatistas, por ejemplo, protección personal, botiquines y documentos personales de nuestros voluntarios, también se llevaron algunos elementos de identificación de la institución", señaló Esteban Chacón, director de Gestión del Riesgo de la Cruz Roja Valle.

