Toda la programación de la Feria de Cali está enfocada en la gratuidad: sec de Desarrollo Económico

La capital del Valle del Cauca celebra una edición más de su emblemática Feria de Cali, consolidándose como el epicentro de la alegría y el desarrollo económico en el suroccidente colombiano.

A pesar de un inicio de jornada atípico y "pasado por agua", la festividad ha demostrado la resiliencia de su cultura y su gente.

Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico de Cali, señaló en Mañanas Blu que, aunque se prevén algunas lloviznas adicionales, el ánimo de los caleños permanece intacto.

Además, dijo que uno de los pilares de la edición 68 de la feria es la inclusión, ya que el 90% de los eventos son gratuitos.



"El 90% de los eventos de la feria son gratuitos y esto es muy importante. Toda la programación está enfocada en la gratuidad, pero también en lo que le gusta al caleño tradicional", manifestó la funcionaria.



Agenda

Alcaldía de Cali.

Desfile "La fiesta de mi pueblo": un tributo a la tradición de 38 municipios vecinos con más de 2,000 artistas en escena.

Superconcierto: Se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero con la presentación de El Gran Combo de Puerto Rico y Marc Anthony.

Eventos urbanos: El concierto "Cali Vive Flow" traerá a artistas como Blessd.

Activación del Barrio Obrero: Un proyecto de renovación urbanística donde se mantienen vivos ritmos como el son y la guaracha.

Además de la rumba, la ciudad ofrece alternativas para otros perfiles de turistas, como el avistamiento de sus 562 especies de aves. Mirando hacia el futuro, la secretaria anunció que Cali fortalecerá su perfil como capital de la biodiversidad siendo sede de Agroexpo en 2026.



Un motor de crecimiento económico

Para la administración municipal, esta feria representa el pico económico más importante del segundo semestre. Se estima que el evento generará un impacto económico cercano a los 46 millones de dólares.

"Para nosotros este es el pico económico más importante del cierre de año, con un impacto económico alrededor de 46 millones de dólares. Venimos creciendo al 4.2% especialmente en el sector turismo, ofertando esta ciudad", afirmó.

Con la llegada de 106,000 visitantes durante la temporada, la ciudad se encamina a cumplir la meta histórica de 3.1 millones de turistas en el transcurso del año. Lara destacó que el sector turismo en Cali viene creciendo a una tasa del 4.2%, proyectando una ciudad pujante que se aleja de estigmas del pasado para mostrarse como una urbe de impacto y desarrollo.

