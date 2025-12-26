En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Toda la programación de la Feria de Cali está enfocada en la gratuidad: sec de Desarrollo Económico

Toda la programación de la Feria de Cali está enfocada en la gratuidad: sec de Desarrollo Económico

A pesar de que la Feria de Cali inició con una jornada "pasado por agua", la festividad ha demostrado la resiliencia de su cultura y su gente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad