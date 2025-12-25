Arranca la Feria de Cali 2025 con el Salsódromo y una amplia programación gratuita

Este 25 de diciembre comienza oficialmente la Feria de Cali, uno de los eventos culturales y festivos más importantes del país, que año tras año convierte a la capital del Valle del Cauca en el epicentro de la música, el baile y la tradición.

La celebración llegará con una programación diversa que combina las fiestas tradicionales con propuestas innovadoras, pensadas, tanto para los caleños como para los visitantes nacionales e internacionales.

Corfecali, entidad organizadora del evento, informó que el 99 % de las actividades programadas durante la Feria tendrán acceso gratuito, una apuesta que busca garantizar la participación masiva y el disfrute de todos los ciudadanos.

La apertura oficial de la Feria estará a cargo del tradicional Salsódromo, que se realizará en la Autopista Suroriental, desde las 4:00 de la tarde hasta la medianoche.



Este evento, considerado uno de los más emblemáticos de la Feria, reunirá a miles de asistentes que podrán disfrutar de un espectáculo que exalta la identidad cultural de Cali y su reconocida pasión por la salsa.

En el desfile participarán las principales escuelas de salsa de la ciudad, bailarines profesionales y comparsas, quienes ofrecerán una puesta en escena de gran formato.

Para esta edición, se contará con la participación de aproximadamente 2.200 artistas, quienes protagonizarán un show diseñado para cautivar al público local y a los turistas.

Publicidad

Una de las grandes novedades del Salsódromo 2025 será la evaluación y premiación de las escuelas de salsa participantes. Por primera vez en la historia del evento, se reconocerá a las tres mejores agrupaciones del desfile con un homenaje formal y un incentivo económico.

“Una de las principales innovaciones de este año es el reconocimiento al talento y al esfuerzo de las escuelas de salsa, que son el corazón del Salsódromo. Queremos dignificar su trabajo y dejar un legado para la historia de la Feria”, afirmó Rolando Patiño, director del Salsódromo.

En materia logística, las autoridades confirmaron la instalación de 18 graderías a lo largo de la Autopista Suroriental, con una capacidad estimada entre 15.000 y 16.000 personas.

Publicidad

De manera simultánea, también dará inicio la Feria Rural y Comunera, una propuesta que busca llevar la celebración a distintos sectores de la ciudad.

Esta programación contará con conciertos de orquestas y presentaciones artísticas en comunas como la 2, 5, 15 y 19, así como en los corregimientos de La Elvira y Los Andes, fortaleciendo la inclusión cultural y el acceso a los eventos en los barrios y zonas rurales.

