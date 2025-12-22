En vivo
Más de 1.200 policías se encargarán de la seguridad durante la Feria de Cali 2025

Según las autoridades, se estima que cerca de 140.000 personas llegarán a la ciudad para participar en los eventos culturales, musicales y gastronómicos que hacen parte de la tradicional Feria de Cali.

Robusto operativo de seguridad acompañará la versión 68 de la Feria de Cali
Foto: Policía Metropolitana de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

