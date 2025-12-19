En vivo
Pacífico  / "Sicarios llegaron desde Cali para cometer el crimen": hermana de director de la DIAN en Tuluá

"Sicarios llegaron desde Cali para cometer el crimen": hermana de director de la DIAN en Tuluá

La Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de este asesinato.

Con un equipo especial de la policía buscan a los asesinos de director seccional de la DIAN Tuluá.
Con un equipo especial de la policía buscan a los asesinos de director seccional de la DIAN Tuluá.
Foto: tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

