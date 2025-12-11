Abatido alias 'Maikol', cabecilla de las disidencias en Tuluá: así fueron los enfrentamientos

Tropas del Ejército abatieron a alias ‘Maikol’, señalado cabecilla de finanzas de la Estructura de las disidencias de las Farc, en una zona montañosa de la vereda La Arenosa, en Tuluá, Valle del Cauca. El hecho se produjo tras fuertes enfrentamientos con integrantes de esa organización criminal, que derivaron en dos muertos en desarrollo de operaciones militares.

Las tropas llegaron hasta un sector boscoso utilizado por la estructura criminal como punto de movilidad y resguardo. Allí se inició el combate que culminó con la muerte de alias ‘Maikol’, considerado por las autoridades como uno de los operadores claves en el recaudo de extorsiones y la administración de recursos ilícitos.

Durante los registros posteriores fueron incautadas dos armas cortas y una granada de mano, elementos que, según el Ejército, eran empleados por la estructura para actividades delictivas en el suroccidente del país.

De acuerdo las autoridades, alias ‘Maikol’ sería responsable de coordinar homicidios selectivos y garantizar el flujo de dinero que sostenía las operaciones de la Estructura 57 en zonas rurales de Tuluá y municipios aledaños. Su caída, aseguran, representa un golpe directo a la capacidad financiera y de movilidad que la organización ejercía sobre comunidades campesinas sometidas a presiones extorsivas.



El hombre tenía además vigentes requerimientos judiciales por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. Estos antecedentes, señalan las autoridades, evidenciaban su rol dentro de la estructura y la influencia que mantenía en las acciones criminales del grupo.