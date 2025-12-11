En vivo
Blu Radio  / Nación  / Abatido alias 'Maikol', cabecilla de las disidencias en Tuluá: así fueron los enfrentamientos

Abatido alias 'Maikol', cabecilla de las disidencias en Tuluá: así fueron los enfrentamientos

En las últimas horas, el Ejército abatió a alias 'Maikol', cabecilla de finanzas de la Estructura 57 de las disidencias de las Farc, en medio de enfrentamientos en la vereda La Arenosa, zona rural del municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

