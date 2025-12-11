En vivo
Blu Radio  / Mundo  / EEUU eleva la tensión al confiscar un petrolero frente a las costas de Venezuela

EEUU eleva la tensión al confiscar un petrolero frente a las costas de Venezuela

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad", declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la operación en aguas caribeñas, al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Helicoptero-EEUU-Petrolero-AFP.png
EEUU confisca un petrolero frente a las costas de Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

