EEUU eleva la tensión al confiscar un petrolero frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos subió la presión este miércoles en torno a Venezuela al interceptar y confiscar un petrolero frente a las costas del país suramericano, como parte del despliegue naval y militar que Washington mantiene desde agosto pasado en el Caribe, y que Caracas calificó como un "robo descarado" que aseguró denunciará como un "grave crimen internacional" ante instancias extranjeras.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad", declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la operación en aguas caribeñas, al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

El Gobierno de Venezuela calificó como un "robo descarado" la confiscación del petrolero y advirtió que acudirá a instancias internacionales para denunciar este "grave crimen internacional".



A través de un comunicado, la Cancillería dijo que este "acto de piratería" busca distraer la atención y "tapar el fracaso rotundo" del que calificó como "show político montado hoy en Oslo", donde se celebró la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, ausente del acto y representada por su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón.



Nobel de la Paz, entre elogios y críticas

En su discurso de entrega del reconocimiento, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una "democracia" en el país suramericano.

Por su parte, Machado dedicó, en un discurso leído por su hija, el Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad" de ese país, así como a "los líderes del mundo" que la apoyaron.

Machado, quien ha permanecido en la clandestinidad desde hace 11 meses, salió de Venezuela y llegó la noche de este miércoles a Oslo.

Posteriormente, salió al balcón del Grand Hotel y saludó a sus seguidores ya de madrugada visiblemente cansada pero sonriente y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.

Los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Ecuador, Daniel Noboa; Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; así como el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos felicitaron a Machado por su distinción.

Sin embargo, el Gobierno venezolano ha descalificado el Nobel.

En declaraciones durante una sesión de la Asamblea de los pueblos por la soberanía y la paz, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que el Nobel de la Paz otorgado a Machado es un "premio manchado de sangre".

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció las marchas que se dieron en Oslo en contra del premio a la exdiputada.



Unión entre países

Maduro, en un discurso ante centenares de seguidores, exigió este miércoles el "cese del intervencionismo ilegal y brutal", cuando Trump advirtió a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, que será "el siguiente", en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo en Venezuela.

"Desde Venezuela exigimos, basta de políticas de cambio de régimen, de golpes de Estado y de invasiones en el mundo", dijo en el líder chavista en el cierre de una marcha campesina por las calles de Caracas, con motivo del 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

El mandatario aseguró que vienen tiempos de unión con Colombia para hacer la "verdadera revolución bolivariana y señaló que "más temprano que tarde" hay que refundar la Gran Colombia, un Estado conformado por ambas naciones suramericanas entre 1819 y 1831, para la "emancipación de toda Suramérica".

Trump, que mantiene desde agosto pasado un despliegue militar en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de "amenaza", advirtió a Petro que será "el siguiente" y descartó hablar pronto con el mandatario colombiano que lo ha criticado en diversas oportunidades por sus acciones en contra de Venezuela.

"Ha sido bastante hostil con Estados Unidos", respondió Trump consultado al respecto sobre su homólogo colombiano, a quien advirtió que "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" de que Colombia está "produciendo mucha droga".