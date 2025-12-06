En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos eleva la presión sobre Venezuela tras fallida llamada entre Trump y Maduro

Estados Unidos eleva la presión sobre Venezuela tras fallida llamada entre Trump y Maduro

En conversación con El Radar de Blu Radio, la analista internacional Teresita Aya explicó que los recientes acontecimientos sugieren que Washington está evaluando escenarios que van más allá de la presión diplomática acostumbrada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad