Barranquilla enciende su alumbrado navideño en el Gran Malecón del Río

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, encendió oficialmente en las últimas horas el alumbrado navideño que se preparó para este año en el Gran Malecón del Río, y en el que se espera que las familias vivan la magia de la Navidad junto al río Magdalena.

A través de su cuenta de X, el mandatario distrital expresó: “La luz de la Navidad ilumina nuestro Gran Malecón: ya encendimos las luces. Le entregamos este regalo a Barranquilla para que lo disfruten en familia, frente a nuestro río Magdalena, con Shakira y la ‘Toty’ Vergara como testigos, y con la Luna del Río brillando como protagonista en el cielo. Que esta luz que hoy encendemos también ilumine sus corazones y los llene de amor, paz y unión. ¡Disfrútenlo en familia, esto es para ustedes!”.

La instalación, que este 2025 tiene como protagonistas una serie de estructuras emblemáticas, destaca especialmente por la imponente presencia de siete árboles de 14 metros de altura, que se convierten en el corazón del recorrido navideño.

“Está espectacular, la gente llega de todos lados del mundo a visitarnos. El año pasado fueron más de 500.000 personas las que vinieron a este Malecón, hoy con lo de la Luna, y todo lo que está pasando en Barranquilla, esperamos que cerca de millones de personas nos visiten. Felices por lo que está pasando”, dijo a los medios de comunicación.



Otro de los atractivos de este año es un árbol de siete metros de altura y cuatro metros de base, que fue tejido con las técnicas de trapillo y croché por 35 tejedoras, en representación de las más de 1.000 integrantes del Club de Tejedoras de Barranquilla. Está compuesto por 350 grannys, pequeños cuadros tejidos que narran identidades, memorias y sueños.

La luz de la Navidad ilumina nuestro Gran Malecón: ya encendimos las luces.



Le entregamos este regalo a Barranquilla para que lo disfruten en familia, frente a nuestro río Magdalena, con Shakira y la ‘Toty’ Vergara como testigos, y con la Luna del Río brillando como protagonista… pic.twitter.com/yRXcqPhESi — Alejandro Char (@AlejandroChar) December 6, 2025

En el recorrido por el Gran Malecón, los visitantes también podrán encontrar 20 pequeños árboles en el sector de la estatua de Sofía Vergara, entre otras figuras decorativas alusivas a esta época navideña, como ángeles, bastones, paletas y túneles con luces que completan la experiencia luminosa.

Además, los visitantes que recorran este espacio turístico podrán apreciar la Luna del Río, uno de los nuevos atractivos de la ciudad que pronto pondrá al servicio el alcalde Alejandro Char, quien recientemente destacó que esta noria “está poniendo a Barranquilla a volar”. “Esto tiene miles de luces, esto va a ser tan lindo de día como de noche. Cada bolita que ven ahí es una luz led que son programadas desde un computador. Si ese día juega Junior, la ponemos roja y blanca; si ese día es el día de Barranquilla, verán los colores de la ciudad. Y van a tener dos fachadas: hacia la ciudad y hacia el río. Entonces, así como lo hemos visto en grandes ciudades del mundo, Barranquilla va a estar a ese nivel”.



Otra dinámica

Mientras tanto, en el barrio Carrizal de Barranquilla, se adelantó otra interesante iniciativa liderada por la Policía Nacional con el nombre de “Una Navidad con Propósito”, en la que niños y adolescentes aprendieron e hicieron sus propios faroles para el Día de las Velitas.

Publicidad

En la cita fueron beneficiados 29 niños, 33 niñas y 28 adolescentes a los que se les promovieron valores como unión familiar, la creatividad, la prevención y la construcción de entornos protectores.

De hecho, cada farol simboliza la luz del compromiso que la institución y la comunidad asumen para garantizar el cuidado, bienestar y desarrollo integral de la niñez.

El proyecto fue realizado por el grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía, en coordinación con la Comisaría 1 de Familia y líderes del barrio Carrizal.

Fueron beneficiados 29 niños, 33 niñas y 28 adolescentes con esta campaña de la Policía Blu Radio