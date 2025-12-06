En vivo
Barranquilla enciende su alumbrado navideño en el Gran Malecón del Río

Barranquilla enciende su alumbrado navideño en el Gran Malecón del Río

El gran atractivo será la noria Luna del Río, la cual según el mismo alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, pronto se pondrá al servicio de la comunidad.

Alumbrado navideño Barranquilla.png
El alcalde Alejandro Char durante la iluminación del alumbrado navideño en Barranquilla.
Alcaldía Barranquilla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

