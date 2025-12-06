¿Colombia lista para el cambio de cambio de Gobierno?: El Radar, programa 6 de diciembre de 2025

El Radar del sábado 6 de diciembre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



Hernán Penagos, registrador nacional, habló sobre cómo se prepara el país para las elecciones presidenciales de 2026.

Teresita Aya, analista política y de relaciones internacionales, enfatizó sobre la situación de Venezuela frente a Estados Unidos.

Luis Gilberto Murillo, excanciller y exministro de Ambiente, comentó sobre los ejes gubernamentales que plantearía como presidente de Colombia.

Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, mencionó los eventos del Teatro para el 2026.

Escuche el programa completo aquí: