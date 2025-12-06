¿Colombia lista para el cambio de cambio de Gobierno?: El Radar, programa 6 de diciembre de 2025

El Radar del sábado 6 de diciembre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.
- Hernán Penagos, registrador nacional, habló sobre cómo se prepara el país para las elecciones presidenciales de 2026.
- Teresita Aya, analista política y de relaciones internacionales, enfatizó sobre la situación de Venezuela frente a Estados Unidos.
- Luis Gilberto Murillo, excanciller y exministro de Ambiente, comentó sobre los ejes gubernamentales que plantearía como presidente de Colombia.
- Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, mencionó los eventos del Teatro para el 2026.
