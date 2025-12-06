¿Por qué bajamos la guardia al viajar? Travesía Blu del 6 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 6 de diciembre de 2025:



Se debatió sobre pór qué bajamos la guardia cuándo viajamos ¿exceso de confianza o ingenuidad?

Se dieron detalles sobre los accidentes y recomendaciones en diciembre, siendo el mes más letal en las carreteras de Colombia.

En 'Recomendado', se mencionó el Bazar de Chapi, ubicado en el Centro Felicidad Chapinero, para buscar el regalo de navidad ideal y una agenda gratuita de entretenimiento.

En 'El mundo a la carta', se dieron detalles sobre Puerto Macondo, ubicado en Tabio, Cundinamarca.

En Ecosistemas Blu, se enfatizó sobre los programas del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, que se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental en la Región Andina de los Andes en Colombia.

En 'Cinema travel', se comentó acerca de la película 'Shelby Oaks', historia paranormal en el pueblo Shelby Oaks, Ohio, Estados Unidos.

En 'Paisaje sonoro', se nombró La Arena México, donde se puede presenciar las mejores luchas del mundo, una tradición mexicana.

Escuche el programa completo aquí: