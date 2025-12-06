Mujer de 54 años declarada muerta se despertó repentinamente en la morgue: insólito caso

Un caso tan desconcertante como conmovedor ha puesto en entredicho los protocolos de emergencia y la verificación de fallecimientos. Todo comenzó cuando Olive Martin, de 54 años, se desplomó en la cocina de su casa mientras preparaba unas tostadas antes de iniciar su jornada laboral. Su familia, al notar que no reaccionaba, llamó de inmediato a los servicios de emergencia.

Fue solo en el segundo momento de la historia cuando se supo que el episodio ocurrió en Inglaterra, hasta donde llegaron paramédicos y agentes de Policía. Tras una valoración inicial, determinaron que la mujer había sufrido una severa convulsión y, en un dictamen que hoy genera múltiples cuestionamientos, la declararon muerta en el lugar.

Sin trasladarla a un centro asistencial para atención avanzada, el cuerpo fue remitido directamente a la morgue del Hospital Darlington.

Horas después, el sorprendente giro: el personal de la morgue, al iniciar los procedimientos habituales, detectó movimientos y reacciones que evidenciaban signos vitales. Olive fue llevada con urgencia a un área clínica del mismo hospital, donde incluso llegó a despertar. Sin embargo, su estado neurológico ya era extremadamente delicado debido a un prolongado periodo sin oxígeno. Finalmente, falleció por un severo daño cerebral.



Morgue - imagen de referencia Foto: AFP

Durante una audiencia posterior, el forense Jeremy Chipperfield explicó que el daño neurológico se consolidó algún tiempo después del colapso inicial. Aun así, la familia cuestionó duramente el manejo de la emergencia. Su abogado, Tom Barclay Semple, afirmó que hubo alrededor de dos horas en las que la mujer no recibió ningún tipo de tratamiento, lo que pudo haber sido determinante para su destino.

“Su muerte podría haberse evitado o al menos prolongado de manera significativa”, sostuvo el abogado ante el tribunal. También solicitó la revisión del caso por especialistas en medicina de urgencias o cuidados intensivos para determinar si una atención oportuna habría cambiado el desenlace.

Publicidad

El caso reveló fallas en la verificación inicial del fallecimiento. Representantes del Servicio de Ambulancias del Noreste admitieron que los primeros signos de vida se identificaron únicamente en la morgue, mientras que un delegado de la Policía de Durham confirmó que Olive presentaba respuestas a estímulos verbales y físicos cuando fue reevaluada.

La investigación judicial seguirá abierta hasta finales de enero de 2026, cuando se espera que nuevos peritajes aclaren el tiempo exacto de hipoxia y las posibilidades reales de supervivencia si hubiera recibido atención inmediata. Aunque no habrá cargos penales, permanecen abiertas posibles responsabilidades administrativas o civiles.