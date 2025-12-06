Una mujer y una niña de cinco años murieron en naufragio entre Acandí y Turbo

Un trágico naufragio ocurrido en las últimas horas en las costas del Urabá tiene conmocionada a la subregión, por el accidente que sufrió una embarcación que cubría la ruta Acandí- Turbó, entre los departamentos de Antioquia y Chocó, dejando a dos personas fallecidas.

De acuerdo con la Alcaldía de Acandí, en el siniestro fallecieron Cenaida Palacios, adulta, y Hillary Támara, una niña de 4 años, cuyos cuerpos fueron hallados por otra embarcación que participaba en las labores de búsqueda y luego inspeccionados por la Policía en el muelle Pisisí.

Según la Administración Municipal, gracias a la rápida reacción de pescadores, lancheros de la zona y al trabajo de búsqueda y rescate de las autoridades, fue posible evacuar con vida a 49 personas, quienes fueron trasladadas al muelle turístico de Turbo.

#NoticiaEnDesarrollo #Antioquia #Chocó ¦ Tragedia en el Golfo de Urabá. En la mañana de este sábado 6 de diciembre se reportó el naufragio de una embarcación que cubría la ruta entre Acandí (Chocó) y Turbo (Antioquia), dejando, según información preliminar, dos personas… pic.twitter.com/QjlrmkOheo — DiariOriente (@diarioriente) December 6, 2025

En un comunicado, la Alcaldía extendió sus condolencias: “Acompañamos su dolor y expresamos nuestra solidaridad a las familias de Cenaida Palacios y de la pequeña Hillary, así como a la comunidad educativa, padres de familia y demás afectados por este suceso.”



Por lo pronto, las autoridades investigan cuáles fueron las causas del naufragio, en especial por la temporada decembrina y de vacaciones, cuando cientos de personas llegan a los sitios más turísticos.