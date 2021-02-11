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Capturado por crimen de docente en Turbo, Antioquia.jpg
Antioquia

Capturaron al presunto asesino de líder sindical y docente en el municipio de Turbo, Antioquia

Cargamento de cocaína incautado en Turbo, Antioquia.jpg
Antioquia

Cayó cargamento de cocaína del Clan del Golfo en Turbo, Antioquia: iba con destino a Europa

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Antioquia

Cocaína que iba a Europa fue incautada en embarcación en Turbo: eran 1.3 toneladas

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Sigue atención de afectados por lluvias en Andes y Turbo: se mantiene la alerta por emergencias

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Antioquia

Lluvias generaron emergencias en un corregimiento y cinco veredas de Turbo, Antioquia

Un trabajador del sector fue el que alertó sobre el hallazgo a orillas del río, en Turbo, Antioquia
Antioquia

Luego de tres días, hallan cuerpo de niña de 6 años que cruzaba en garrucha el río Currulao en Turbo

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Antioquia

Destruyeron dos laboratorios donde producían hasta 300 kilos de coca cada mes en Turbo, Antioquia

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Alcalde de Turbo denuncia incumplimiento del Gobierno para avance de acueducto en Urabá

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Tragedia en Turbo, Antioquia: niño murió ahogado tratando de salvar a su hermano en un pozo

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