“Le pondremos precio a cada cabeza del Clan del Golfo”: secretario de Seguridad de Antioquia

En entrevista con Mañanas Blu, el secretario de Seguridad de Antioquia, el general en retiro Luis Eduardo Martínez, anunció medidas en respuesta al reciente atentado terrorista perpetrado por el Clan del Golfo en la madrugada de hoy en Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón , condenó enérgicamente el ataque que resultó en la muerte de un soldado y dejó a 12 militares heridos en la zona rural del municipio de Turbo. En una decisión contundente, Rendón anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias ‘El Indio’, presunto cabecilla de la estructura criminal.

El general Martínez detalló que el ataque ocurrió mientras un pelotón del ejército llevaba a cabo operaciones para garantizar la seguridad en la zona. Según Martínez, el Clan del Golfo atacó como respuesta a las constantes operaciones de la fuerza pública en la región.

Ante este escenario, el gobernador Rendón ordenó al secretario de Seguridad establecer un plan de recompensas inmediato para todos los integrantes de las estructuras criminales en el departamento. Martínez confirmó que se ofrecerán 50 millones de pesos por la captura de Wilder de Jesús Alcázar Morales, presunto responsable del atentado.

Martínez subrayó la importancia de visibilizar a los criminales y anunció que trabajarán en coordinación con los organismos de seguridad y justicia, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, para ofrecer recompensas y llevar a cabo procesos judiciales contra los miembros del Clan del Golfo.

“Llos vamos a visibilizar y vamos a ofrecer precio por sus cabezas. Eso es muy importante, porque eso nos ayuda a que la gente se motive para dar información. Desafortunadamente, nos enseñamos a eso en este hermoso país a que, si no hay una recompensa, pues la comunidad no ofrece información, entonces por todo los cabecillas del Plan del Golfo, y no sólo por los cabecillas, lo ha dicho el señor gobernador por cualquier integrante, de manera directa o indirecta de ese clan. Estamos ofreciendo recompensa, lo mismo que por todos los criminales que estén haciendo acciones para desestabilizar la seguridad y la tranquilidad del departamento de Antioquia. Los vamos a visibilizar”, dijo.

En cuanto al Estado de salud de los doce militares heridos, Martínez informó que son estables y esperan que evolucionen favorablemente con la atención médica adecuada.

El secretario de Seguridad de Antioquia concluyó reiterando el compromiso de perseguir incansablemente a los responsables del atentado, enfatizando que se actuará de manera responsable y respetuosa de los derechos humanos. La nueva política de recompensas busca garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Antioquia en colaboración con las autoridades nacionales.