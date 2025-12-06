Más de 1.400 uniformados fueron desplegados para el Plan Navidad en el Atlántico

Las autoridades en el Atlántico ya tienen listo su llamado Plan Navidad para contribuir al normal desarrollo de las fiestas, reuniones y actividades programadas en la temporada de fin de año.

Así las cosas, la prioridad de las acciones operativas y preventivas será la protección de los niños, niñas y adolescentes, mientras que se definieron cinco ejes operativos para contener los fenómenos criminales.

Inicialmente, el Departamento de Policía Atlántico puso en marcha el Escuadrón contra la Pólvora, un equipo especial cuyo objetivo es hacer frente al uso, transporte y comercialización ilegal de elementos pirotécnicos.

Del mismo modo, evitar que niños, niñas y la comunidad en general resulten quemados o lesionados por el mal manejo de la pólvora, buscando alcanzar la meta de cero quemados en el departamento.



Menor manipulando pólvora.

Para ello, también se llevan a cabo campañas pedagógicas dirigidas a padres y acudientes, enfatizando la responsabilidad legal y moral que tienen en la protección de sus hijos ante este riesgo.

La Seccional de Protección y Servicios Especiales en el Atlántico, de igual manera, ejercerá un control especial en centros comerciales, balnearios, piscinas, parques y playas, contando los 18 municipios.

“Todas nuestras capacidades están dispuestas para garantizar que los colombianos tengan unas fiestas de Navidad y fin de año seguras, tranquilas y en paz. En cualquier escenario que convoque a las comunidades en torno a esta bella época encontrarán un policía para servir a los demás”, apuntó el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, reafirmando que más de 1.400 uniformados harán parte de este Plan Navidad.

Por su parte, el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó que “desde la Gobernación del Atlántico acompañamos y respaldamos plenamente cada una de estas acciones de la Policía Nacional. Venimos trabajando de manera articulada con los comandos del departamento y con las alcaldías municipales en la ejecución de las Caravanas de Seguridad y Convivencia, llevando mensajes de prevención, consumo responsable, cero pólvora y sana convivencia a todos los rincones del Atlántico. Esta articulación es clave para garantizar unas celebraciones seguras, tranquilas y en paz para nuestras familias”, aseguró.

En las vías habrá controles para el exceso de velocidad, adelantamiento en zona prohibida, maniobras peligrosas, condiciones técnico-mecánicas de los vehículos y la conducción en estado de embriaguez.

La Policía, además, tendrá dispositivos especiales en aeropuertos y terminales de transporte para acompañar y proteger a los viajeros.

El plan incluye acciones focalizadas en bancos, cajeros y casas de cambio para contener el fenómeno criminal conocido como fleteo, así como un trabajo especial de verificación en casas de empeño, locales de artículos usados, venta de celulares y autopartes.