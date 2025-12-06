En vivo
Más de 1.400 uniformados fueron desplegados para el Plan Navidad en el Atlántico

La prioridad de las acciones operativas y preventivas será la protección de los niños, niñas y adolescentes, mientras que se definieron cinco ejes operativos para contener los fenómenos criminales en el Atlántico.

Plan navidad Atlántico 2025.png
Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, presentando el plan navidad.
Policía Atlántico
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

