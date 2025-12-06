Registrador advierte que las críticas desde el Gobierno “son un grave daño a la democracia”

La entrevista de este 6 de diciembre en El Radar dejó una alerta fuerte en plena antesala electoral. En medio de un país polarizado y con rumores sobre una posible suspensión de elecciones, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado directo al Gobierno y a todas las instituciones del Estado: la confianza en la democracia no se puede erosionar desde adentro. La frase más delicada quedó marcada: “esas expresiones de altos servidores del Estado… son un grave daño a la democracia”.

El mensaje llegó cuando faltan pocas semanas para el cierre de inscripciones y de entrega de firmas para aspirantes a Congreso y Presidencia. Penagos insistió en que el proceso está blindado, en marcha y sin margen para aplazamientos, incluso en escenarios extraordinarios.



Elecciones 2026 en Colombia: “Nada puede suspenderlas”

Durante la conversación, el registrador fue categórico al asegurar que el calendario electoral avanza sin contratiempos. “El año entrante hay elecciones y se va a elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso”, afirmó, subrayando que ninguna circunstancia ordinaria o excepcional, incluidos estados de conmoción o tensiones internacionales, puede eliminar esa obligación constitucional.

Hernán Penagos, registrador nacional Foto: X @CorteSupremaJ

Penagos detalló que los plazos clave ya están en puerta:

8 de diciembre: inscripción de listas al Congreso y definición de los partidos sobre si participarán en consultas.

17 de diciembre: entrega de firmas de quienes buscan llegar a la Presidencia mediante grupos significativos de ciudadanos.

Según explicó, la Registraduría deberá revisar cerca de 40 millones de firmas entre el 17 de diciembre y el 21 de enero, un trabajo que, dijo, se hará “día y noche” para cumplir con transparencia.



Transparencia electoral y advertencia al presidente Petro

El registrador también respondió a las afirmaciones recientes del presidente Gustavo Petro, quien sugirió que softwares de la Registraduría podrían estar intervenidos desde Estados Unidos. Penagos fue directo: “La Registraduría puede cometer errores, pero delitos nunca”. Y añadió que estas narrativas “golpean la democracia” porque debilitan la confianza en la entidad encargada de equilibrar el proceso electoral.



Como garantía adicional, anunció que por primera vez se publicarán las tres actas de cada mesa (E14) en todo el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, para que cualquier ciudadano pueda verificar los datos del preconteo.

Penagos cerró con un mensaje firme: “Lo importante es que todas las instituciones trabajen por unas elecciones libres, transparentes y en paz”.