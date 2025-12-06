En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Dónde jugará la Selección Colombia el Mundial 2026: estas son las ciudades sede de la fase de grupos

Dónde jugará la Selección Colombia el Mundial 2026: estas son las ciudades sede de la fase de grupos

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó en el Grupo K, donde enfrentará a Portugal, Uzbekistán y al ganador del repechaje intercontinental. Estas son las ciudades donde jugará la Selección.

Publicidad

Publicidad

Publicidad