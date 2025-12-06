Dónde jugará la Selección Colombia el Mundial 2026: estas son las ciudades sede de la fase de grupos

El pasado 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio. Allí, se definieron los grupos en los que competirán las selecciones participantes.

El país entero estuvo expectante ante el sorteo celebrado en Washington D. C., pues todos anhelaban saber con qué equipos le tocaba jugar a la Selección Colombia.

Luego de todo el protocolo, se supo el grupo en que quedó el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, el Grupo K, donde enfrentará a Portugal, Uzbekistán y al ganador del repechaje intercontinental (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).

Ciudades en las que jugará la Selección Colombia el mundial 2026

Este sábado se conoció el calendario oficial completo de la competencia mundial, allí se detallan las ciudades, estadios, fechas y horas de los primeros tres partidos que disputará La Tricolor por la primera fase.



Ciudad de México

El primer partido de la selección tendrá lugar en la Ciudad de México el 17 de junio contra Uzbekistán a las 10:00 p. m. (hora local), es decir, en Colombia se podrá ver a las 11:00 p. m. El escenario dispuesto para el encuentro es el Estadio Azteca.



La capital mexicana es famosa por su Templo Mayor, una estructura azteca del siglo XIII, la Catedral Metropolitana de México, con un estilo barroco originario de los conquistadores españoles, y el Palacio Nacional, el cual alberga murales históricos de Diego Rivera.

Todos estos lugares turísticos están ubicados al rededor de la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo.

Otro de los atractivos es el Estadio Azteca, que tiene una capacidad para 83.264 espectadores, siendo el más grande del país, el tercero de América y el decimocuarto del mundo.



Guadalajara

El segundo partido tendrá lugar en el Estadio de Chivas, en Guadalajara, el 23 de junio, en donde la Selección Colombia se enfrentará contra el ganador de los Play off 1 de la FIFA. De igual forma, el encuentro será a las 10:00 p. m. (hora local), en Colombia se podrá ver a las 11:00 p. m.

La ciudad se ubica al oeste de México y es conocida por el tequila, la música y los mariachis. En el centro histórico cuenta con plazas coloniales y lugares emblemáticos como el Teatro Degollado neoclásico y una catedral con agujas doradas gemelas.

Además está el Palacio del Gobierno, que alberga famosos murales de un pintor destacado, José Clemente Orozco.



Miami

La tercera ciudad en la que los cafeteros disputarán un partido será en Miami, Estados Unidos. Allí se enfrentará contra Portugal en el Hard Rock Stadium, el 27 de junio, a las 7:30 p. m. hora local, (con Colombia no hay diferencia horaria, por lo que el partido se podrá ver a la misma hora).

Miami es reconocida como una ciudad internacional, está ubicada en el sureste del estado de Florida. Esta ciudad cuenta con una gran población latina, entre los lugares famosos está el emblemático Hard Rock Stadium, playas icónicas como South Beach, el arte urbano de Wynwood Walls, y la cultura de La Pequeña Habana.



¿Cómo y dónde comprar las entradas a los partidos de la Selección Colombia?

Para quienes vayan a asistir a los partidos de la Selección Colombia para la primera fase, y aún no tengan las boletas, deben estar atentos a la página oficial de la FIFA para adquirir las entradas.

Desde la entidad indican que los boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 están a la venta en distintas fases; sin embargo, ya han pasado dos de esas fases.

Las fases de venta comenzaron con un sorteo para clientes VISA, “las fases adicionales están habilitadas desde octubre de 2025 y se extenderán hasta la final del torneo, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026”.

Por lo cual, aún están pendientes las dos últimas fases de venta:

Tercera fase: sorteo por selección aleatoria que se iniciará poco después del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26. En esta fase, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos una vez que se conozcan la mayoría de los enfrentamientos de la fase de grupos.

Finalmente, en la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada.

