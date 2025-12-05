Hasta este mes Colombia conocerá su tercer rival del Mundial 2026: estas son las opciones

La Selección Colombia ya afina detalles para su participación en el Mundial de 2026, donde compartirá el Grupo K con la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo, la debutante Uzbekistán y un tercer rival que aún está por definirse.

Aunque el sorteo ya entregó la mayor parte del panorama, el último cupo depende de la repesca internacional que se jugará en los próximos meses y que involucra a tres selecciones: Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

¿Cuándo se conocerá el rival de Colombia?

La repesca, que se jugará en territorio mexicano, definirá finalmente al cuarto integrante del Grupo K. Por eso, la tricolor de Néstor Lorenzo deberá esperar hasta el otro año para conocer su viral, exactamente, en el mes de marzo.

Vale recordar que el formato contempla dos fases: primero, Jamaica enfrentará a Nueva Caledonia. El ganador de esa llave se medirá luego a la República Democrática del Congo en marzo, instancia de la cual saldrá el clasificado al Mundial.



Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia Foto: AFP

Mientras tanto, la tricolor de Néstor Lorenzo mantiene la tranquilidad. Respaldada por una Eliminatoria brillante en la que terminó tercera con 28 puntos y por una Copa América 2024 en la que alcanzó el subcampeonato, Colombia llega como una de las selecciones con mejor presente futbolístico. Con Luis Díaz como figura y James Rodríguez como cerebro del equipo, la ilusión mundialista está más viva que nunca.

El partido ante Portugal genera especial expectativa. Será un duelo inédito, marcado por el reencuentro entre dos ídolos: James Rodríguez, hoy con 34 años, y Cristiano Ronaldo, quien a los 40 afrontará probablemente su última Copa del Mundo. El equipo luso, sexto del ránking Fifa y con ocho participaciones mundialistas, llega como uno de los grandes candidatos del torneo bajo la dirección del español Roberto Martínez.

Publicidad

Colombia podría disputar sus partidos del Grupo K en Houston, Atlanta y Miami (Estados Unidos), además de Ciudad de México y Guadalajara (México). Y aunque aún falta por conocer al tercer rival, las cuentas están claras: en marzo quedará definido el camino completo para la tricolor en el 2026.