En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Tengo tranquilidad, jamás he comprado un voto: Arturo Char tras llamado a juicio

Tengo tranquilidad, jamás he comprado un voto: Arturo Char tras llamado a juicio

Excongresista dice sentirse tranquilo ante el llamado de la Corte Suprema de llevarlo a juicio por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción agravada de su fragante.

canva diseño (8).png
Arturo Char junto a su padre Fuad Char durante la inscripción de los candidatos de Cambio Radical al Congreso.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad