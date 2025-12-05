Tengo tranquilidad, jamás he comprado un voto: Arturo Char tras llamado a juicio

Este viernes en la Registraduría Especial de Barranquilla, el partido Cambio Radical realizó la inscripción de candidatos al senado de la república. El acto estuvo precedido por el líder de esta casa política Fuad Char, quién llegó acompañado de su hijo Arturo.

El exsenador respondió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamarlo a juicio por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción agravada de su fragante. Afirmó que se siente tranquilo pues “jamás ha comprado votos” y que lleva ocho años en el proceso, con la tranquilidad de que podrá demostrar su inocencia.

“Yo jamás he comprado un voto, gracias a Dios nunca he necesitado de ese tipo de de comportamiento, la verdad casi siempre hago mi campaña, siempre la hice aquí en el departamento del Atlántico porque nunca necesité ir fuera de El Atlántico, que es donde la gente me quiere y la gente me conoce”, enfatizó.

Aunque a lo largo del proceso judicial que se le sigue en su contra se le ha señalado de haber realizado un acuerdo con la excongresista Aida Merlano para comprar votos en el Atlántico en la carrera para llegar al congreso de la República, Arturo Char negó que tuviera algún vínculo con la hoy condenada por el escándalo conocido como Casa Blanca: “Es una señora con la que nunca tuve relación de ningún tipo. La conocía porque era congresista, pero nunca tuve relación con ella”, puntualizó.



Si bien se hablaba de una alta posibilidad de que Arturo Char decidiera lanzarse de nuevo al Senado, este viernes la expectativa culminó luego de que confirmara que no inscribió su candidatura.