La Corte Suprema de Justicia negó la libertad al exsenador Arturo Char y además la posibilidad de estar en detención domiciliaria. Esos eran los dos pedidos de la defensa de Char, sin embargo la Corte considera que debe seguir en la cárcel La Picota para evitar que evada la justicia, manipule pruebas o interceda en la investigación.