En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Arturo Char

Arturo Char

  • Arturo Char en medio de intervenciones públicas.
    Arturo Char en medio de intervenciones públicas.
    Blu Radio.
    Política

    Arturo Char aspiraría nuevamente al Senado, pese a investigación de la Corte

    La decisión de si aspirará o no será oficializada el fin de semana.

  • Reunión.
    Reunión.
    Foto: Blu Radio
    Política

    Jaime Berdugo, el hijo de la casa Char que llega al Gobierno Petro

    Armando Benedetti conoció a Jaime Berdugo durante la presidencia de Álvaro Uribe en una ceremonia en palacio en la que lo condecoraron por obtener uno de los mejores ECAES del país.

  • Arturo Char
    Arturo Char
    Foto: Noticias Caracol
    Judicial

    ¿Quién responde por la libertad por vencimiento de términos de Arturo Char?

    El caso pasó por el magistrado Francisco Farfán, envuelto en el escándalo de supuesta filtración a una investigación contra un senador, por reparto la investigación quedó en el despacho de la magistrada Lombana.

  • Arturo Char
    Arturo Char
    Foto: Noticias Caracol
    Caribe

    Exsenador Arturo Char está en libertad luego de orden judicial

    Este festivo se confirmó la orden de libertad inmediata por vencimiento de términos para el exsenador Arturo Char, quien estaba preso desde el 7 de septiembre de 2023 por presuntos delitos de corrupción electoral.

  • Arturo Char.jpg
    Arturo Char //
    Foto: X @ArturoCharC
    Judicial

    Magistrada ponente de caso Char confirma que radicó proyecto que otorgaría su libertad el 5 de enero

    El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses del excongresista Arturo Char, radicó un habeas corpus por vencimiento de términos.

  • Arturo Char
    Arturo Char
    Foto: Noticias Caracol
    Judicial

    Magistrado de la Corte Suprema se opone a libertad de Arturo Char

    La defensa del excongresista Arturo Char radicó un habeas corpus argumentando que se habían vencido los términos.

  • 355844_Arturo Char - Foto Twitter @arturocharc
    Arturo Char - Foto Twitter @arturocharc
    Judicial

    "Es improcedente": abogado de Aida Merlano sobre solicitud de libertad de Arturo Char

    La defensa de Arturo Char presentó un recurso de habeas corpus ante un tribunal de Santa Marta para buscar su libertad.

  • Arturo Char reseña en La Picota
    Caribe

    Arturo Char sería enviado a cantón militar de Santa Marta tras solicitudes de defensa de Merlano

    La decisión habría sido modificada a partir de un recurso presentado por el abogado Miguel Ángel del Rio.

  • 355844_Arturo Char - Foto Twitter @arturocharc
    Arturo Char - Foto Twitter @arturocharc
    Judicial

    Corte Suprema ordenó el traslado de Arturo Char a un batallón en Barranquilla

    La Corte Suprema de Justicia le ordenó al INPEC el traslado de Arturo Char desde la cárcel La Picota de Bogotá al batallón Paraíso en Barranquilla.

  • Captura de Arturo Char: las primeras fotos del procedimiento al llegar al país
    Foto: Migración Colombia
    Judicial

    Corte niega la libertad de Arturo Char para "evitar posible manipulación de pruebas"

    La Corte Suprema de Justicia negó la libertad al exsenador Arturo Char y además la posibilidad de estar en detención domiciliaria. Esos eran los dos pedidos de la defensa de Char, sin embargo la Corte considera que debe seguir en la cárcel La Picota para evitar que evada la justicia, manipule pruebas o interceda en la investigación.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad