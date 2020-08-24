Blu Radio Arturo Char
Arturo Char
Arturo Char aspiraría nuevamente al Senado, pese a investigación de la Corte
La decisión de si aspirará o no será oficializada el fin de semana.
Jaime Berdugo, el hijo de la casa Char que llega al Gobierno Petro
Armando Benedetti conoció a Jaime Berdugo durante la presidencia de Álvaro Uribe en una ceremonia en palacio en la que lo condecoraron por obtener uno de los mejores ECAES del país.
¿Quién responde por la libertad por vencimiento de términos de Arturo Char?
El caso pasó por el magistrado Francisco Farfán, envuelto en el escándalo de supuesta filtración a una investigación contra un senador, por reparto la investigación quedó en el despacho de la magistrada Lombana.
Exsenador Arturo Char está en libertad luego de orden judicial
Este festivo se confirmó la orden de libertad inmediata por vencimiento de términos para el exsenador Arturo Char, quien estaba preso desde el 7 de septiembre de 2023 por presuntos delitos de corrupción electoral.
Magistrada ponente de caso Char confirma que radicó proyecto que otorgaría su libertad el 5 de enero
El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses del excongresista Arturo Char, radicó un habeas corpus por vencimiento de términos.
Magistrado de la Corte Suprema se opone a libertad de Arturo Char
La defensa del excongresista Arturo Char radicó un habeas corpus argumentando que se habían vencido los términos.
"Es improcedente": abogado de Aida Merlano sobre solicitud de libertad de Arturo Char
La defensa de Arturo Char presentó un recurso de habeas corpus ante un tribunal de Santa Marta para buscar su libertad.
Arturo Char sería enviado a cantón militar de Santa Marta tras solicitudes de defensa de Merlano
La decisión habría sido modificada a partir de un recurso presentado por el abogado Miguel Ángel del Rio.
Corte Suprema ordenó el traslado de Arturo Char a un batallón en Barranquilla
La Corte Suprema de Justicia le ordenó al INPEC el traslado de Arturo Char desde la cárcel La Picota de Bogotá al batallón Paraíso en Barranquilla.
Corte niega la libertad de Arturo Char para "evitar posible manipulación de pruebas"
La Corte Suprema de Justicia negó la libertad al exsenador Arturo Char y además la posibilidad de estar en detención domiciliaria. Esos eran los dos pedidos de la defensa de Char, sin embargo la Corte considera que debe seguir en la cárcel La Picota para evitar que evada la justicia, manipule pruebas o interceda en la investigación.