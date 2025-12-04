En vivo
Corte Suprema llamó a juicio a Arturo Char por presuntos hechos de corrupción y compra de votos

Corte Suprema llamó a juicio a Arturo Char por presuntos hechos de corrupción y compra de votos

La Sala de Instrucción del alto tribunal determinó llamar a juicio a Char por presuntos hechos de corrupción electoral y compra de votos.

