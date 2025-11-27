En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Corte Suprema ordena captura y condena a 18 años de cárcel a hombre que abusó de su hijastra
Primicia

Corte Suprema ordena captura y condena a 18 años de cárcel a hombre que abusó de su hijastra

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura y condenó a 18 años de cárcel a Jhon Pérez por el delito de acceso carnal abusivo tras abusar sexualmente de su hijastra aprovechando que se quedaba a solas con ella. Para el alto tribunal, la absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá tuvo serias fallas.

