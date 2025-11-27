Corte Suprema ordena captura y condena a 18 años de cárcel a hombre que abusó de su hijastra

La Sala de Casación Penal de este alto tribunal ordenó hacer efectiva la captura de Jhon Carliones Pérez, luego de casar la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Superior de Bogotá y confirmar la condena de primera instancia por delitos sexuales cometidos contra una menor de 14 años.

En ese sentido la Corte dejó sin efectos la absolución proferida en 2021 y en cambio confirmó la decisión de un juzgado de Bogotá proferida en 2020 en la cual este hombre fue condenado a una pena de 18 años de cárcel.

Según este fallo Jhon Pérez aprovechaba las oportunidades en las que estaba solo con su hijastra y allí cometía todo tipo de vejámenes, y allí la Corte Suprema de Justicia aseguró que el Tribunal incurrió en graves errores al valorar las pruebas, pues excluyeron la entrevista que se le hizo a la niña durante el proceso judicial.

Este fallo también hace un duro reproche que la absolución del hombre se haya sustentado en estereotipos desconociendo la vulnerabilidad de quienes sufren violencia infantil.



Según esta sentencia, las comunicaciones afectuosas entre la víctima y el agresor no desvirtuan el abuso sexual, especialmente cuando existe una relación de confianza y dependencia propia del núcleo familiar, y cuando el agresor utiliza mecanismos de manipulación afectiva.

Por estos hechos el alto tribunal ordenó la captura del condenado para que cumpla la pena impuesta.