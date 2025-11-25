Hombre de 24 años fue capturado en Antioquia por abuso sexual contra dos hermanas

En Antioquia, la Policía materializó una orden de captura contra un hombre señalado del delito de acceso carnal violento agravado en contra de una de sus hermanas. Lo más grave es que este individuo ya había estado en prisión por un abuso similar dentro de su propia familia.

El operativo se realizó en Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, donde fue detenido es un joven de 24 años, quien previamente había cumplido un año de cárcel por abusar de su hermana menor de 14 años. Sin embargo, el hombre fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

Tras su salida, otra de sus hermanas denunció haber sido víctima del mismo agresor, lo que permitió a las autoridades recolectar nuevas pruebas y reactivar el proceso judicial.

Con estos elementos, la Fiscalía 27 Seccional de Género de Antioquia emitió una nueva orden de captura en su contra.



Finalmente, este hombre fue condenado a 18 años de prisión por estos hechos, que las autoridades calificaron como aberrantes.