Medellín y Antioquia anunciaron refuerzo de acciones contra las violencias contra las mujeres

Medellín y Antioquia anunciaron refuerzo de acciones contra las violencias basadas en género, a propósito de la conmemoración del 25N este martes. En la capital antioqueña ha aumentado el esclarecimiento de feminicidios por lo que se sumaron a una campaña departamental que se lanzó en Bello.

Como parte de la conmemoración este martes del Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia reiteraron su compromiso con la prevención, atención y judicialización de las violencias basadas en género. En el Distrito, la Secretaría de las Mujeres reportó un 68 % de esclarecimiento efectivo de los casos de feminicidio entre 2024 y 2025, tras las labores adelantadas por las autoridades, que priorizan la investigación de todas las violencias letales contra mujeres.

También se destacó el fortalecimiento de estrategias como la Agencia 123 Mujer, la atención psicojurídica territorial, la defensa técnica especializada y el mecanismo de protección integral, ampliando cobertura en comunas y corregimientos y activando rutas de protección en tiempo real. Al respecto habló la cabeza de esta dependencia, Valeria Molina.

“Nosotros como secretaría de las mujeres recuerden que tenemos nuestros mecanismos de atención de mujeres víctimas de violencia de género entre el año pasado y este hemos atendido más de 24 000 mujeres víctimas de violencia de género en estos mecanismos atendiendo, acompañando y ayudando a las mujeres que puedan encontrar las rutas de acompañamiento y de justicia a cada uno de sus casos”, dijo.



Paralelamente, la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia anunció una amplia agenda departamental por el 25N y una inversión de 8.000 millones de pesos este año para reforzar mecanismos de prevención, atención y protección. Entre las acciones sobresale el fortalecimiento de nueve comisarías de familia en municipios con altos índices de violencia contra las mujeres, mediante la incorporación de abogadas y apoyos técnicos. También anunciaron que se implementará una dupla con enfoque étnico y de género para mejorar la atención a mujeres indígenas, afrodescendientes y de comunidades negras.

Si bien la programación del 25N se desarrollará en las nueve subregiones de Antioquia con jornadas pedagógicas, servicios institucionales y actividades culturales, en Bello, será el acto central este martes priorizado por ser uno de los territorios con mayor número de casos de violencias contra las mujeres, y atención en hogares de protección. Al respecto se refirió la secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón.

“limpieza en la estación de IKEA del metro, con una activación pedagógica para la prevención de violencias basadas en género que recorrerá varias estaciones del sur. Esta estrategia, en articulación con las autoridades de género del área metropolitana, el área metropolitana del Valle de Aburrá y el Metro, precisamente, busca evidenciar que cuando sumamos esfuerzos por una vida libre de violencia para las mujeres, logramos cambiar estereotipos”, agregó.

Publicidad

Habrá intervenciones en estaciones del Metro y en fiestas municipales, para promover mecanismos de prevención y atención, anunció la Gobernación.