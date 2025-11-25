En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín y Antioquia anunciaron refuerzo de acciones contra las violencias contra las mujeres

Medellín y Antioquia anunciaron refuerzo de acciones contra las violencias contra las mujeres

En la capital antioqueña ha aumentado el esclarecimiento de feminicidios porque se sumaron a una campaña departamental que se lanzó en Bello.

Publicidad

Publicidad

Publicidad