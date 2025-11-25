En vivo
Crean ‘Amiga’, el chatbot que orienta a mujeres víctimas de violencia en Colombia

Amiga no solicita datos personales como nombre, documento o ubicación. Permite hacer preguntas en privado, evitando barreras como el temor al “qué dirán”.

