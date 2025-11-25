En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Universidad Nacional
Manifestaciones en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Exposición en homenaje a la fuerza de las mujeres santandereanas: “Tras las Puertas”

Exposición en homenaje a la fuerza de las mujeres santandereanas: “Tras las Puertas”

Además de la exposición de arte, también habrá un encuentro con mujeres santandereanas que relatarán sus historias de resiliencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad