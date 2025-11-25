Exposición en homenaje a la fuerza de las mujeres santandereanas: “Tras las Puertas”

Este miércoles a las 2:00 p.m., la Gobernación de Santander y la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género realizarán el encuentro “Memoria Viva, Poder Femenino – Voces Vivas contra la Violencia”, una jornada que busca honrar la fuerza de las mujeres del departamento y visibilizar sus historias en el marco de la lucha contra las violencias de género.

Durante la jornada, se abrirán las puertas del Parque del Agua para la exposición ‘Tras las Puertas’, de la artista plástica Yeilerth Romero para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer. El evento será este miércoles, 26 de noviembre, a las 2:00 p.m.

La actividad, que se desarrollará este 26 de noviembre, hace parte de Santander Segura, la estrategia departamental orientada a prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Según la administración, el evento no será un acto protocolario, sino un espacio simbólico y emocional para abrir puertas, escuchar historias y reconocer la memoria de quienes han resistido.

“Este será un momento para sentir, recordar y transformar”, señalaron desde la Secretaría de la Mujer. El encuentro invita a ingresar “con el corazón abierto” para escuchar testimonios, valorar los silencios y reafirmar un mensaje colectivo: nunca más solas, nunca más en silencio.



El gobernador Juvenal Díaz Mateus, la primera dama Victoria Casallas y la secretaria de la Mujer Lina Peñaranda entregarán un mensaje de compromiso para consolidar un Santander más seguro para las mujeres.

Durante la jornada también se rendirá un homenaje a mujeres de distintas provincias que han enfrentado y superado situaciones de violencia. Serán reconocidas no solo como sobrevivientes, sino como lideresas que están construyendo nuevos caminos para sus comunidades.

El evento contará con una ponencia central, protagonizada por una mujer cuya experiencia de vida se ha convertido en un ejemplo de reconstrucción y esperanza. Su relato busca inspirar a otras mujeres y recordar que es posible volver a empezar.

Publicidad

Asimismo, se desarrollará el conversatorio “Voces Vivas”, un espacio para dialogar sobre los retos y avances en la ruta de acompañamiento integral que impulsa Santander Segura.

La Gobernación extendió la invitación a la ciudadanía para participar en un encuentro que, más que informar, “busca transformar”; que no solo convoca, “sino que abraza”, y que ante todo reconoce que la voz y la memoria de las mujeres siguen vivas y son fundamentales para construir territorios libres de violencia.