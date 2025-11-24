Ocho de los diez municipios del Valle de Aburrá reportan reducción en cifras cifras de homicidios

De acuerdo con cifras entregadas por las autoridades, 8 de los 10 municipios del Área Metropolitana han reducido sus cifras de homicidios durante el 2025. Las muertes con armas de fuego y los homicidios asociados con hurtos también han tenido disminución.

A pesar de que Medellín tiene más homicidios que el año anterior, en una situación que no tiene para nada contentas a las autoridades, no todos los municipios del Valle de Aburrá han tenido ese aumento en muertes violentas. Según el consolidado entregado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hasta el 19 de noviembre 8 de los 10 municipios de la subregión disminuyeron los homicidios.

El caso más relevante es el de Girardota en donde el año pasado se habían reportado 13 homicidios contra 3 hechos ocurridos en el 2025, es decir, hay una disminución del 77 % en las muertes violentas.

Por su parte, municipios como Copacabana, Barbosa, Itagüí, Envigado, Caldas y La Estrella también han bajado los casos de sicariatos y rondan las cifras entre -30 % y -40 %, según los datos entregados por las autoridades locales. Sobre el municipio de Bello hay que mencionar que son 3 homicidios menos que el 2024, o sea, hay una disminución del 7 %.



El último caso es el del municipio de Sabaneta en donde se han reportado los mismos homicidios que el año anterior. Sin embargo, allí no paran los balances positivos en materia de violencia, ya que los últimos cuatro meses (agosto, septiembre, octubre y noviembre) han tenido un comportamiento favorable y por ellos la reducción de homicidios en al menos 30 casos en todo el Valle de Aburrá.

Otras de las disminuciones reportadas por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tienen que ver con las muertes por armas de fuego que tiene 19 casos menos en 2025, mientras que los homicidios por objeto contundente han disminuido en 22 hechos, en datos entregados hasta el 19 de noviembre.

Publicidad

Finalmente, sobre las posibles causas de los homicidios hay que destacar que las muertes por venganza o ajuste de cuentas se han reducido en un 10 % y los asesinatos relacionados con hurtos han disminuido en cerca de un 20 % según las autoridades territoriales.