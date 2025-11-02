En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Halloween
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Álvaro Uribe pidió detener polémica construcción en el filo de las montañas del Valle de Aburrá

Álvaro Uribe pidió detener polémica construcción en el filo de las montañas del Valle de Aburrá

La edificación, que no tiene permiso para uso habitacional, ha creado un sinfín de polémicas por su supuesto daño al paisajismo del Área Metropolitana.

Álvaro Uribe
Álvaro Uribe
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2025

Hace varios meses los habitantes del Valle de Aburrá se han preguntado por una estructura que sobresale en todo el filo de las montañas del municipio de Envigado. La edificación que está en construcción generó, incluso, que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, se pronunciara al respecto.

Vea también:

  1. Atracadores restaurantes en el Valle de Aburrá.jpg
    Atracadores restaurantes en el Valle de Aburrá.
    Suministrada
    Antioquia

    Desarticularon banda dedicada al hurto de restaurantes en el Valle de Aburrá: tenían siete denuncias

Lo que critican los habitantes del Área Metropolitana es que el edificio es una amenaza al paisajismo de la subregión, ya que su tamaño hace que se note a leguas. Sin embargo, hay otra pregunta sobre la polémica estructura, ¿está permitido su construcción en el Sur del Valle de Aburrá?

Polémico proyecto inmobiliario en Envigado
Tomado de X: @sortegarango

Hasta ahora lo que se ha conocido es que el proyecto inmobiliario tiene una licencia firmada en 2023 en la que se prohíbe su uso habitacional y se delimita sus funciones para actividades tecnológicas, empresariales o investigativas. No obstante, la polémica por la construcción del gigantesco edificio se ha centrado en si realmente no será usado para vivienda.

Tanto ha sido el revuelo que ha causado esta construcción que Álvaro Uribe Vélez le pidió a través de su cuenta de X al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, “que pare la construcción en Manantiales, Alto de las Palmas, que infortunadamente viene de antes de su gobernación”. Lo que indicó el exmandatario es que en su periodo en la Gobernación ese terreno se compró para un parque y no para que se lo vendan a particulares.

Ante el pedido de Uribe, desde la Administración Departamental destacaron que el lote fue vendido hace más de una década por lo que Rendón no podría intervenir como se lo pidió el exmandatario. No obstante, las constantes quejas por parte de la comunidad han hecho que diferentes autoridades pongan sus ojos sobre la edificación que, hasta el momento, no se tiene total certeza de para qué será usada.

Mientras avanzan las investigaciones por parte de la Alcaldía de Envigado para determinar si la construcción se está haciendo con propósito habitacional, situación que podría desencadenar en su suspensión, las obras siguen en el filo del Valle de Aburrá a los ojos de millones de paisas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Envigado

Valle de Aburrá

Álvaro Uribe

Andrés Julián Rendón

Antioquia

Publicidad

Publicidad

Publicidad