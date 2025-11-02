Álvaro Uribe pidió detener polémica construcción en el filo de las montañas del Valle de Aburrá

Hace varios meses los habitantes del Valle de Aburrá se han preguntado por una estructura que sobresale en todo el filo de las montañas del municipio de Envigado. La edificación que está en construcción generó, incluso, que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, se pronunciara al respecto.

Lo que critican los habitantes del Área Metropolitana es que el edificio es una amenaza al paisajismo de la subregión, ya que su tamaño hace que se note a leguas. Sin embargo, hay otra pregunta sobre la polémica estructura, ¿está permitido su construcción en el Sur del Valle de Aburrá?

Tomado de X: @sortegarango

Hasta ahora lo que se ha conocido es que el proyecto inmobiliario tiene una licencia firmada en 2023 en la que se prohíbe su uso habitacional y se delimita sus funciones para actividades tecnológicas, empresariales o investigativas. No obstante, la polémica por la construcción del gigantesco edificio se ha centrado en si realmente no será usado para vivienda.

Tanto ha sido el revuelo que ha causado esta construcción que Álvaro Uribe Vélez le pidió a través de su cuenta de X al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, “que pare la construcción en Manantiales, Alto de las Palmas, que infortunadamente viene de antes de su gobernación”. Lo que indicó el exmandatario es que en su periodo en la Gobernación ese terreno se compró para un parque y no para que se lo vendan a particulares.



Ante el pedido de Uribe, desde la Administración Departamental destacaron que el lote fue vendido hace más de una década por lo que Rendón no podría intervenir como se lo pidió el exmandatario. No obstante, las constantes quejas por parte de la comunidad han hecho que diferentes autoridades pongan sus ojos sobre la edificación que, hasta el momento, no se tiene total certeza de para qué será usada.

Mientras avanzan las investigaciones por parte de la Alcaldía de Envigado para determinar si la construcción se está haciendo con propósito habitacional, situación que podría desencadenar en su suspensión, las obras siguen en el filo del Valle de Aburrá a los ojos de millones de paisas.