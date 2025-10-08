Desarticularon banda dedicada al hurto de restaurantes en el Valle de Aburrá: tenían siete denuncias

Luego de que en videos de cámaras de seguridad quedara en evidencia como tres personas armadas ingresaban a un establecimiento comercial en el municipio de Copacabana para robar a los comensales, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá activó un plan de contingencia para capturar a los responsables del millonario robo.

Sin embargo, una vez comenzaron las investigaciones de las autoridades lograron determinar que los señalados del hurto en Copacabana también están vinculados en por lo menos otros siete casos de robos en más establecimientos comerciales del Valle de Aburrá.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que tras la denuncia hecha por la ciudadanía se hizo la captura de dos personas relacionadas a los casos de los hurtos.

"La acción se originó tras un oportuno reporte ciudadano a la línea 123, que alertó sobre un hurto en un establecimiento comercial ubicado en la autopista Norte. De inmediato se activó el plan candado", destacó el uniformado.



La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá explicó que luego de la identificación se realizó una persecución por las vías de la subregión que minutos después dio la captura de los dos involucrados que se habían convertido en el terror de los establecimientos comerciales del Norte de la subregión antioqueña .

Desarticularon una banda delincuencial que había robado varios restaurantes en el norte Valle de Aburrá. Las autoridades tienen en su poder por lo menos siete denuncias de hurtos cometidos en las últimas semanas, especialmente en el municipio de Copacabana. #VocesySonidos pic.twitter.com/4T0kDsEuSa — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 8, 2025

Los señalados delincuentes de 20 y 21 años quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras que los elementos hurtados en el último hecho fueron recuperados. Por ahora se busca establecer si ambos estaban vinculados a más hurtos, ya que versiones preliminares así lo indican.