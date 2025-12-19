Petro cuestiona a magistrada que envió a la cárcel a exministros Bonilla y Velasco por caso UNGRD

El presidente Gustavo Petro se volvió a referir a la decisión de la magistrada Aura Rosero de enviar a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes estarán detenidos mientras avanzan las investigaciones por el caso de corrupción que se dio en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Petro cuestionó a la magistrada Aura Rosero por esta decisión, asegurando, que fue ella quien puso en libertad al expresidente Álvaro Uribe.

"La magistrada Aura Rosero puso en libertad a Uribe. No calificaré su decisión, pero sentí burlada a la juez de primera instancia. Ahora lleva a la cárcel al doctor en economía y profesor por profesión Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla tiene 76 años de edad y estuvo hace días en UCI, en cuidados intensivos, lo ha puesto en peligro. Jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia. Jamás hizo un cupo indicativo a congresistas. Yo fui el que descubrió en el Gobierno de Pastrana centenares de cupos indicativos encriptados en códigos secretos que descubrí y puse en las paredes de mi intervención en el debate que realice sobre ellos", dijo Petro.

Además el presidente agregó que Bonilla se reunió con los congresistas de las comisiones económicas porque ese era su deber como ministro.



"El exministro de hacienda solo se reunió fue con ponentes de la ley del presupuesto y de la comisión interparlamentaria del crédito, que es lo que le corresponde hacer para la aprobación del presupuesto del año 2024. Si el congreso no aprueba el presupuesto yo puedo decretarlo. Los proyectos que entregaron los parlamentarios de la comisión interparlamentaria a la UNGRD a través de tercera persona, no solo podían solicitarlos, se los permite la constitución, Pero no se aprueban en el presupuesto, allí solo hay partidas globales", agregó el presidente Petro.

Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y Velasco en una sede de la Dijín en Cali, tras una determinación que, aunque fue inicialmente solicitada como domiciliaria por la Fiscalía, terminó siendo más severa.

Desde la defensa del exministro de Hacienda, el abogado penalista Mauricio Pava insistió en que la medida de aseguramiento no puede interpretarse como una condena anticipada.