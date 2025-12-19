En vivo
Judicial  / "No es una pena anticipada": abogado de Bonilla tras captura por escándalo en UNGRD

Mauricio Pava, abogado del exministro de Hacienda, afirmó que el proceso apenas inicia, cuestionó la tesis de la Fiscalía y señaló que el caso se definirá en el juicio.

Fiscalía imputará cargos contra exministro Ricardo Bonilla por escándalo en UNGRD
El exministro Ricardo Bonilla están salpicado por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Foto: Presidencia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

