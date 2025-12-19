“Estamos en pánico”: ANDI advierte irresponsabilidad en decisión del Gobierno con el salario mínimo

Bruce Mac Máster, presidente de la ANDI, advirtió sobre los riesgos económicos que traería la forma en la que el Gobierno estaría tomando la decisión del salario mínimo, cuyo incremento podría llegar por decreto y cercano al 12 %. En entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio, aseguró que el proceso genera alarma en el sector productivo y podría afectar a los hogares colombianos.

Según Mac Máster, en este debate suele primar la popularidad sobre la responsabilidad. “Es difícil hacerle sentir a la gente que esta es una posición responsable”, afirmó, al señalar que quien promete mayores salarios suele recibir mayor respaldo, sin medir las consecuencias económicas de fondo.

El dirigente gremial explicó que las pequeñas empresas serían las más afectadas, al ser las más sensibles en la generación de empleo. De manera indirecta, sostuvo que los efectos de estas decisiones no se sienten de inmediato, lo que facilita, especialmente en periodos electorales, la adopción de medidas que calificó como irresponsables: "En un periodo electoral es mucho más fácil tomar decisiones irresponsables”, aseveró.

Mac Máster también alertó sobre el impacto en la inflación y el costo de vida. “Piensen en el daño que pueden ocasionar a los hogares colombianos de aquí en adelante”, dijo, al advertir que el peor escenario sería no lograr bajar la inflación o que esta vuelva a dispararse.



En ese contexto, recordó que el dato final de inflación será publicado por el próximo Gobierno, lo que aumenta la preocupación del sector empresarial. A su juicio, una mala decisión hoy podría comprometer el poder adquisitivo de millones de familias en el mediano plazo.

Finalmente, cuestionó que la definición del salario mínimo esté en manos de criterios políticos. “Es una mala noticia para Colombia que el salario mínimo la esté haciendo el ministro de la política”, afirmó, y concluyó que el sector productivo siente que el Gobierno está ad portas de cometer una decisión “tremendamente injusta”.