Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Exministro de Hacienda critica el aumento del salario mínimo: "12% es una decisión política"

Exministro de Hacienda critica el aumento del salario mínimo: “12% es una decisión política”

“El próximo gobierno tendrá que hacer un ajuste que va a ser sin duda alguna doloroso”, advirtió el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo al analizar el cierre económico de 2025.

