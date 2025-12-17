Exministro de Hacienda critica el aumento del salario mínimo: “12% es una decisión política”

La economía colombiana termina 2025 con señales mixtas. Mientras algunos indicadores muestran avances en empleo y crecimiento, las alertas fiscales siguen encendidas. Así lo explicó el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo en entrevista con Blu Radio este 16 de diciembre, en la que insistió en que el país no puede analizar su situación económica solo desde los datos positivos.

Para el exjefe de la cartera de Hacienda, el debate público ha tendido a polarizarse entre optimismo y catastrofismo. “Como yo he dicho en todas mis presentaciones, el panorama de Colombia en materia económica tiene luces y sombras”, afirmó, al señalar que ambos diagnósticos tienen elementos de verdad.



Situación económica de Colombia en 2025: crecimiento y empleo

Ocampo reconoció que hay señales favorables asociadas a la reactivación económica. “La tasa de desempleo se redujo a un nivel bajo para los patrones históricos de Colombia”, destacó, aunque matizó que ese avance convive con un problema estructural: “El empleo informal sigue siendo absolutamente dominante. El 55% del empleo en Colombia es informal”.

También resaltó el comportamiento positivo de sectores como el agro y, en menor medida, la industria manufacturera, lo que ha beneficiado a varias regiones del país. Sin embargo, advirtió que estos avances no compensan por completo los desequilibrios fiscales que se vienen acumulando.

El presidente Gustavo Petro y el exministro José Antonio Ocampo Foto: AFP

Déficit fiscal y deuda pública: los principales riesgos para 2026

El mayor foco de preocupación, según el exministro, está en las finanzas públicas. “Sin duda alguna el tema fiscal es un elemento negativo”, afirmó. En su análisis, el próximo gobierno deberá enfrentar un ajuste que incluirá recortes de gasto y, posiblemente, una nueva reforma tributaria.

Ocampo señaló que la decisión de Fitch Ratings de bajar la calificación crediticia de Colombia es una señal clara del deterioro fiscal. “La deuda pública está en niveles extremadamente altos y el déficit sigue en niveles muy altos”, explicó, lo que obliga a tomar decisiones que “van a ser sin duda alguna, dolorosas en algunos campos”.



Salario mínimo, informalidad laboral y decisiones políticas

Otro de los puntos sensibles fue el debate sobre el aumento del salario mínimo. Frente a la posibilidad de un alza del 12%, Ocampo fue enfático: “Cuando la inflación es del 5%, 12% es muy alto”. Recordó que la regla técnica debería ser inflación más productividad, lo que hoy estaría alrededor del 6%.

“No estoy en contra de un aumento del salario mínimo”, aclaró, pero advirtió que un incremento desproporcionado puede profundizar la informalidad. En ese sentido, concluyó que una decisión de ese tipo “es estrictamente política” y puede convertirse en otro factor de presión para la economía colombiana en 2026.