Hay diferencias enormes con el petrismo: Peñalosa sobre unión en Gran Consulta por Colombia

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, hablo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre si se unirá a la Gran Consulta por Colombia, una alianza política que, si bien se autodenomina del centro, se inclina decididamente hacia la centroderecha.

Esta plataforma de consulta ya cuenta con un grupo inicial de precandidatos definidos, la mayoría de los cuales se inscribieron mediante la recolección de firmas, a excepción de uno.

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, confirmó que la gente y el equipo de la consulta le parecen "excelentes" y que su llegada es una posibilidad real.

"Me parece excelente la gente de esa consulta, los de ese equipo. Lo que yo sí creo es que tenemos que unirlos todos. Esta consulta a mí me gusta mucho y me siento muy a gusto ahí", indicó Peñaloza.



Por otro lado, ante la diversidad de caras en la alianza, la principal pregunta es qué los une más allá de oponerse a la continuidad del presidente Gustavo Petro.

Peñalosa fue enfático al responder que "ese es un más que suficiente".

"Existen diferencias enormes con el proyecto del petrismo y eso es más que suficiente", indicó Peñalosa.

El exmandatario dijo que estas diferencias se centran en la visión de la sociedad y la economía.

Mientras que el petrismo, según Peñalosa, muestra una aversión a la participación privada en la salud o en el sector eléctrico, y la considera "incompatible con la democracia", la Gran Consulta aboga por una sociedad donde la seguridad es una prioridad y la inversión privada, la minería y la exploración petrolera son las vías para generar riqueza y prosperidad.

Peñalosa también citó un ejemplo de divergencia ética al referirse a la posición del "petrismo" de perdonar o dar un "tratamiento preferencial" a los vándalos de la "primera línea" que han sido detenidos tras investigaciones judiciales.

Para él, esto es una diferencia de fondo que justifica la unión de la alianza.

Escuche la entrevista: