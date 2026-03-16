¿Zulma Guzmán intentó envenenar con talio a otras dos mujeres? Las pruebas que tienen investigadores

En medio de la expectativa por el caso de Zulma Guzmán, el Gobierno colombiano confirmó que el proceso de extradición avanza actualmente en el Reino Unido, aunque sin una fecha definida para su resolución. Así lo dio a conocer Ángela Costa, directora encargada de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, en diálogo con Recap de Blu Radio, donde explicó el alcance de la reciente comunicación enviada a la Cancillería para impulsar el trámite.

"Realmente, nosotros, para Colombia es muy importante, digamos, que las autoridades judiciales puedan avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Ahora, de las autoridades colombianas solicitantes de la extradición, ya manifestado su interés en garantizar los derechos de las víctimas, entonces por eso, por eso solicitado la colaboración correspondiente a través de los mecanismos internacionales habilitados para tal fin", explicó.

Y es que se conoció de una carta firmada por el Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, remitida a la Canciller Rosa Villavicencio, en se pide comunicarse con el Reino Unido para agilizar la extradición de esta mujer: "La importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes",dice.

Zulma Guzman Castro. Foto: YouTube, Secretaría de Salud de Cali.

Las pruebas en contra de Zulma Guzmán

De acuerdo con Acosta, será la Fiscalía la encargada de determinar si las pruebas existentes son suficientes o no para vincular a esta mujer de manera directa con este caso. Versiones preliminares señalan que investigadores estarían revisando posibles patrones de conducta relacionados con el uso de sustancias tóxicas, un aspecto que podría ampliar significativamente el expediente.



"Estamos evitando a toda costa que haya impunidad. O sea, estamos haciendo cada entidad lo que le compete, haremos todo lo posible, ¿por qué no? Pero pues digamos que lo digo con cierta certeza, que la decisión final sí está, digamos, en manos del Reino Unido. Lo que quiso el Gobierno con esta comunicación simplemente es resaltar su interés de que eso no ya pasar, sí, pero, pero es una decisión discrecional del gobierno del Reino Unido y pues estamos en espera de ello", puntualizó.

Un informe de Noticias Caracol, reveló que la mujer intentó envenenar a otras dos mujeres en este caso. Dicen que la Fiscalía encontró pruebas de otra presunta cómplice en el envío del alimento con talio y ver cómo se planeó todo. El ente investigador encontró cuatro envíos, dirigidos a tres mujeres y, según fuentes, habrían sido objetivo también para ser envenenadas por parte de Zulma.