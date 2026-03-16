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Blu Radio  / Judicial  / ¿Zulma Guzmán intentó envenenar con talio a otras dos mujeres? Las pruebas que tienen investigadores

¿Zulma Guzmán intentó envenenar con talio a otras dos mujeres? Las pruebas que tienen investigadores

En una carta, el Ministerio de Justicia pidió priorizar el proceso de extradición de esa mujer para que "el caso no quede en impunidad".

Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento
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Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 16 de mar, 2026

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