La carta de MinJusticia a la Cancillería que pide agilizar extradición de Zulma Guzmán a Colombia

En una carta firmada por el Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, remitida a la Canciller Rosa Villavicencio, se pide comunicarse con el Reino Unido y solicitarle priorizar el proceso de extradición de Zulma Guzmán.

“La importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes”, dijo el MinJusticia.

Zulma Guzman Castro. Foto: YouTube, Secretaría de Salud de Cali.

En el oficio, el Ministerio de Justicia y del Derecho aseguró además que Colombia cuenta con las garantías necesarias para proteger la vida, la integridad y la seguridad de la persona requerida, y manifestó la voluntad del país de continuar fortaleciendo la cooperación judicial bilateral con el Reino Unido para avanzar en el proceso.

Ella fue capturada en Reino Unido en diciembre del año pasado y la mujer es señalada por la Fiscalía colombiana como la presunta responsable del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos colegialas y dejó a otros dos jóvenes gravemente afectados en el norte de Bogotá. La detención se produjo tras la activación de la notificación roja de Interpol y luego de que la mujer fuera identificada en el río Támesis, en Londres, cerca del puente Battersea.



De acuerdo con información oficial, Guzmán fue localizada por las autoridades británicas después de un rastreo internacional que permitió establecer que había salido de Colombia y se había desplazado por varios países.

La Fiscalía había advertido que la mujer había visitado Argentina, Brasil, España y finalmente el Reino Unido, donde ingresó en noviembre. Desde entonces, la Agencia Nacional del Crimen británica mantenía una búsqueda activa para dar con su paradero.