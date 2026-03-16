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Blu Radio  / Judicial  / La carta de MinJusticia a la Cancillería que pide agilizar extradición de Zulma Guzmán a Colombia

La carta de MinJusticia a la Cancillería que pide agilizar extradición de Zulma Guzmán a Colombia

El Ministerio de Justicia envió una misiva al Ministerio de Relaciones Exteriores para que comunique a Reino Unido la prioridad del proceso de extradición de Zulma Guzmán.

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