Policía garantiza condiciones de reclusión de Zulma Guzmán en Colombia

El proceso de extradición de Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa por la muerte de dos menores que consumieron frambuesas contaminadas con talio en Bogotá, continúa su curso ante el Tribunal de Westminster, en el Reino Unido.

El director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, afirmó que existen plenas garantías en el sistema penal colombiano para recibir a Guzmán y asegurar su seguridad una vez sea enviada al país.

“El caso de Zulma, como otros, demuestra el trabajo de cooperación y confianza entre países. Producto de ese trabajo fue ubicada en Inglaterra. Es un mensaje claro de que ningún delincuente podrá estar tranquilo en ninguna parte del mundo sin responder por sus hechos”, señaló el oficial.

El coronel explicó que las autoridades británicas solicitaron información detallada sobre las condiciones de reclusión en Colombia, especialmente en lo relacionado con la seguridad e integridad de la procesada. Según indicó, ya se respondió formalmente a esos requerimientos, garantizando que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cuenta con establecimientos adecuados para asegurar su privación de la libertad en condiciones óptimas.



“Se les ha comunicado que existen las condiciones para garantizar la seguridad de esta persona cuando arribe al país. Estamos a la espera de que ellos resuelvan y continuar con la materialización de la extradición”, agregó.

Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento Foto: ImageFx

Sin embargo, el alto oficial evitó precisar públicamente a qué centro penitenciario sería trasladada Guzmán. “No podría mencionarlo en este momento porque estamos acondicionando el espacio y garantizando las condiciones para que pueda estar segura en Colombia”, puntualizó.

El trámite enfrenta cuestionamientos por parte de la defensa de Guzmán ante la Fiscalía de la Corona del Reino Unido, que puso sobre la mesa el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta norma prohíbe de manera tajante los tratos inhumanos o degradantes hacia las personas privadas de la libertad. Bajo este argumento, la defensa buscaría frenar la extradición alegando que las cárceles colombianas no garantizan plenamente la integridad de la procesada.

La solicitud de extradición inicialmente se proyectaba para finales de 2026. Guzmán sería enviada a Colombia para enfrentar el proceso penal en su contra, mientras las autoridades reiteran a la Corona británica y a la defensa de Guzmán que el Estado cuenta con la capacidad institucional para asegurar tanto su comparecencia ante la justicia como el respeto de sus derechos fundamentales.