Policía Antioquia admite que se equivocó con nombre de capturado: no fue cantante, sino conductor

En las últimas horas el departamento de Policía Antioquia aceptó haberse equivocado en los detalles de un operativo que se registró en diciembre del año anterior, cuando en el municipio de Caldas fue capturada una persona que tenía circular azul de Interpol por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

En su momento, la institución indicó que se trataba de Diego Camilo Sinisterra Varela, pero en realidad el capturado fue Luis Felipe Arango Alzate, quien era requerido por la Fiscalía 22 Itinerante de Homicidios de Manizales por los mencionados delitos.

La confusión se generó por parte de las autoridades, según argumentó su abogado, Víctor Mosquera Marín, quien explicó que el pasado 7 de diciembre el señor Sinisterra Varela se transportaba en un vehículo camino a una presentación cuando en un retén de la policía la persona que conducía el vehículo en el cual se movilizaba resulta capturada. “Con todo se hace imperativo clarificar que mi representado no tiene una relación personal o de negocios con el implicado siendo su presencia circunstancial”, indicó

Mosquera.

Por su parte, la Policía explicó que tras una revisión detallada de la trazabilidad documental y de los antecedentes judiciales, se estableció que existió una confusión en el proceso de verificación de identidad, razón por la cual la información difundida no correspondía a la realidad en cuanto a la individualización del requerido.



“El departamento de policía de Antioquia rectifica de manera expresa y pública que el ciudadano Diego Camilo Sinisterra Varela no es la persona requerida mediante circular azul de Interpol ni registra de captura vigente por los hechos mencionados en la comunicación inicial. La información inicialmente difundida obedeció a un error en la individualización durante el proceso de verificación de antecedentes, situación que fue advertida con posterioridad”, detalló sobre el caso el coronel Luis Muñoz, actual comandante de la Policía Antioquia.

Vale la pena mencionar que el hombre víctima de la confusión de las autoridades, es un artista conocido en la Industria Musical como ‘Varela’, quien cuenta con 9.626 oyentes mensuales en la plataforma Spotify. Es fundador de Mansion Music y una de las figuras más reconocidas de los corridos tumbados en la ciudad de Cali.