Antioquia

Policía Antioquia admite que se equivocó con nombre de capturado: no fue cantante, sino conductor

En diciembre, la institución reportó la captura de Diego Camilo Sinisterra Varela, un artista caleño, por tener circular azul de interpol, pero el procedimiento fue contra Luis Felipe Arango Alzate.

