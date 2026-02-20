Viuda de Omar Geles aclara su situación sentimental: "¿No tengo derecho a ser feliz?"

Han pasado casi dos años desde que, lamentablemente, se dio el fallecimiento del compositor y cantautor Omar Geles, quien se encontraba casado con Maren García con quien tuvo a tres de sus siete hijos y sostuvo una relación de 10 años, consolidando una familia unida.

Pero la viuda se ha vuelto viral por supuestos rumores de que, tras dos años, estaría saliendo con alguien nuevo tras la muerte del artista y, ante eso, ella misma decidió salir en sus redes sociales y hablar de la situación asegurando que "tiene derecho a ser feliz".

"Me encontré con alguien y me voy a reservar el nombre, pero esa persona va a saber quién es. Me pregunta: '¿Maren, ya tienes novio? ¿O te gusta alguien?', yo dije: '¿En serio me preguntas esto?', porque sé que es lo que todo el mundo quiere saber. Lo tengo claro. Después me dice: 'Eres la más apetecida de Valledupar, todo el mundo está pendiente si ya abriste tu corazón, si vas a salir con alguien, mira tienes a todo el mundo loco'. Quedé...", comenzó contando en sus historias.

Foto: Instagram @maren.garcia

Aseguró que "le causó tristeza" esos comentarios tan "imprudentes", luego aseguró que en este momento no tiene ninguna pareja, pero si el día de mañana la vida misma se encarga de presentarle a alguien que le haga sentir algo nuevamente mencionó "¿no tiene derecho a ser feliz?".



"O sea, ¿yo en qué fallé? ¿Acaso decidí esta vida que tengo el día de hoy? Yo amé a mi esposo profundamente y lo respeté, así como él también a mí. Yo no quería esta vida, no quería quedar sola con mis tres hijos, ¿por qué están tan preocupados si tengo o no tengo pareja? No entiendo, ¿por qué no dan más amor y cómo quedó Maren con sus tres hijos?", fueron sus palabras, desmintiendo por completo el tema.