Expresidente Santos pide a Consejo de Estado respetar la Línea Negra tras fallo que anuló su decreto

Expresidente Santos pide a Consejo de Estado respetar la Línea Negra tras fallo que anuló su decreto

La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar.

