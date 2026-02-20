Néstor Lorenzo tendría reemplazo en la Selección Colombia si se va después del Mundial

El 2026 será un año importante para la Selección Colombia, más allá de la participación en el Mundial de la FIFA, pues muchos de sus futbolistas le pondrán fin a su etapa en la Tricolor y comenzará un verdadero cambio generacional de cara a la Copa del Mundo del 2030.

Pero entre los cambios ha comenzado a sonar la salida del técnico argentino Néstor Lorenzo, de hecho, en DirecTV Sports aseguraron que Boca Juniors ha sido uno de los más interesados en hacerse con los servicios del entrenador y que este tampoco ha visto con malos ojos dicha propuesta, que podría darse una vez termine el Mundial 2026.

"El técnico que le encanta a Juan Román Riquelme para que dirija a Boca en algún momento, y si es posible después del Mundial, es un técnico argentino que jugará el Mundial, por eso no lo puede traer ahora. Jugó en Boca, es Néstor Lorenzo", dijo el periodista Roberto Leto.

Néstor Lorenzo // Foto: AFP

La Selección Colombia tendría el reemplazo de Néstor Lorenzo

Ante este rumor y con la necesidad de un cambio generacional, comenzó a crecer otro rumor en torno al nombre de Oliver Glasner, actual entrenador del Crystal Palace, quien sería del agrado de la Federación Colombiana de Fútbol para tomar el mando de la Tricolor en su próximo ciclo.



Entrenador que conoce de Colombia y su fútbol gracias a Daniel Muñoz y Lerma, además con experiencia en títulos como la FA Cup y la Community Shield, llevando al Crystal Palace a disputar torneo internacionales de la UEFA, como la Europa League. O cuando conquistó ese mismo torneo con el Frankfurt de Rafael Santos Borré, otro colombiano que dirigió en el pasado.

Por ahora es muy pronto para dar por hecho sobre el futuro de la Tricolor, pues el enfoque en la FCF y el propio técnico ha sido el Mundial, de hacer una buena presentación y por qué no traer por primera vez el trofeo.