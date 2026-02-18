Selección Colombia jugará en Bogotá su partido de despedida previo al Mundial: ¿cuándo será?

La Selección Colombia ya tiene la mirada puesta en el Mundial de la FIFA 2026. El equipo que dirige Néstor Lorenzo llega con argumentos sólidos: terminó tercero en las Eliminatorias y logró victorias de peso ante Brasil y Argentina. El ambiente es de ilusión, pero antes del debut mundialista habrá una cita especial con la afición.

De acuerdo con el periodista César Augusto Londoño, la ‘Tricolor’ planea disputar su partido de despedida en Bogotá el próximo 29 de mayo, siempre y cuando el estadio esté disponible y en óptimas condiciones. El escenario elegido sería el Estadio Nemesio Camacho El Campin, que volvería a vestirse de amarillo, azul y rojo para acompañar al equipo antes de viajar.



Fecha y sede del partido de despedida de la Selección Colombia previo al Mundial 2026

El calendario previo al Mundial contempla más que ese compromiso en la capital. Antes, el combinado nacional enfrentará a Seleccion de Francia y Seleccion de Croacia a finales de marzo, en duelos que servirán como termómetro de alto nivel.

Además, el grupo liderado por James Rodriguez y Luis Diaz tendría un amistoso más en California el 7 u 8 de junio, con rival aún por confirmar. Ese sería el último ensayo antes del estreno mundialista, programado para el 17 de junio frente a Uzbekistán.

El detalle no menor pasa por el estado de la cancha de El Campín. La grama ha mejorado tras la ola invernal, pero un evento ‘Festival pa’ gozar y cantar 2.0′, podría exigir un trabajo contrarreloj para garantizar un terreno en condiciones. La Federación Colombiana de Fútbol ya contempla esa logística.



¿Cómo es el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Colombia quedó ubicada en el grupo K. Sus rivales serán:



Uzbekistán (debut el 17 de junio).

Portugal.

Un equipo proveniente del repechaje intercontinental.

Ese repechaje lo disputarán República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

No sería la primera vez que Bogotá despide a la ‘Tricolor’. Bajo el mando de José Pékerman, antes de Brasil 2014 y Rusia 2018, la capital fue escenario de la fiesta previa al viaje. Aunque Barranquilla es la casa habitual de la Selección, la historia demuestra que El Campín también sabe decir adiós con estadio lleno y emoción a flor de piel.

